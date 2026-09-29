$!Se mantiene cierre de playas en Mazatlán ante fuerte oleaje; reportan afectaciones en hoteles y restaurantes

MAZATLÁN._ Las playas de Mazatlán sigue cerradas a los bañistas debido al fuerte oleaje producto de los afectos del Huracán Polo que ya impactó en Baja California Sur y atraviesa el Golfo de California rumbo a Sonora, con afectación en el norte de Sinaloa. El fuerte oleaje ya provocó afectaciones en hoteles y restaurantes de la franja costera de Mazatlán. Las olas revientan en los negocios y en la zona del malecón porteño. Incluso en varias zonas el mar se salió al paseo costero y calles de la zona hotelera.





La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, reitera el llamado preventivo a la sociedad para respetar la restricción de acceso a las playas, debido a que las condiciones del mar continúan siendo adversas y representan un riesgo para los bañistas. A través de un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del Cuerpo de Salvavidas, informó que el personal mantiene recorridos constantes a lo largo del margen costero, con la finalidad de detectar y retirar a las personas que ingresen a zonas restringidas y puedan poner en riesgo su integridad física. Explicó que la delimitación mediante banderas rojas se mantiene en las zonas de Cerritos, Zona Dorada, Avenida del Mar, Isla de la Piedra, Olas Altas y Paseo Claussen. Añadió que el oleaje continúa siendo elevado, con alturas superiores a los tres metros, condiciones que pueden generar corrientes marinas y zanjas en el fondo, incrementando el riesgo para quienes ingresen al mar.





