Se mantiene delicado estado de salud de lesionados en explosión en taquería: PC

Delicado se mantiene el estado de salud de las dos personas que resultaron lesionadas en el incendio y explosión que ocurrió la tarde noche del sábado en una taquería ubicada en la Avenida del Mar y que dejó también tres personas fallecidas, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Nada más me comentan que están delicados ahí de salud, pero los están atendiendo”, agregó Osuna Tirado la tarde de este domingo.

Precisó que las dos personas heridas son del sexo masculino y una de ellas está internada en el Hospital General de Mazatlán y la otra en el Hospital Militar.

También expresó que se está verificando qué fue lo que originó el incendio y explosión en dicho establecimiento, que desde un principio se ha dicho fue alguna falla en el sistema de gas, pero se va hacer un peritaje.

“Se está verificando, se va hacer un peritaje para ver si tuvo alguna falla algún cilindro en ese sentido o realmente fue alguna manguera que haya tenido algún percance, ya estaremos haciendo lo que vienen siendo los peritajes correspondientes junto con Bomberos, y obviamente ya la dictaminación por parte de Periciales (de la Fiscalía General del Estado) que son los que van a tener el tema en sí”, continuó.

“Hasta ahorita pues ya nos mantendremos al margen del tema, nosotros haremos peritajes internos nuestros”.

Precisó que los peritajes oficiales serán realizados por peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para determinar la causa de estos hechos.