Se mantiene el pronóstico de chubascos y lluvias fuertes para Sinaloa este martes y miércoles

El pronóstico de chubascos a lluvias fuertes generadas por el monzón mexicano aunado a convergencia de altura se mantiene para Sinaloa y otras entidades del país durante el martes y miércoles, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

“El monzón mexicano sobre el noroeste de México, aunado a divergencia en altura, generarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur (sur)”, dio a conocer el SMN en su proyección meteorológica de las 14:00 horas de este martes a las 8:00 horas de mañana miércoles.

Mientras que de las 8:00 horas del miércoles a las 8:00 horas del jueves 27 de agosto, prevé que el monzón mexicano sobre el noroeste del país y divergencia de altura generarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

Precisó que para el miércoles 26 del mes en curso se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros o litros por metro cuadrado en el sur de Sinaloa.

Para la entidad sinaloense también se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sinaloa y otras entidades del país.

Además, para las costas de Sinaloa se prevé oleaje de 1 a 2 metros de altura y para el norte de esta misma entidad se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Centígrados.