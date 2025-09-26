Se mantiene el pronóstico de lluvias puntuales intensas para Sinaloa en estos días

A pesar de que el día jueves no se hicieron presentes las tormentas en la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional informó que debido a una circulación ciclónica del Monzón Mexicano, el pronóstico de lluvias puntuales intensas se mantiene para este viernes y fin de semana en Sinaloa.

Indican que la persistencia de un canal de baja presión establecido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en interacción con el Monzón, mantendrán condiciones de cielo nublado a medio nublado, así como ráfagas leves de vientos máximos en 10 kilómetros por hora al sur del Estado.

En cuanto a las temperaturas, establecen una máxima de 31 a 36 grados centígrados en el Estado, pero con una temperatura de 28 para Mazatlán y sensación térmica de 32 grados; mientras que la humedad arranca el día en 80 por ciento, pero con pronóstico de incrementa hasta arriba de 90 por ciento pasando las 19:00 horas de este viernes.

Por su parte, el SMN señala que las lluvias vespertinas serán moderadas (5 a 25 mm) para el Sur de Sinaloa, es decir, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa; mientras que las más fuertes (50 a 75 mm) caerán en municipios como Mocorito, Sinaloa, Choix, Badiraguato y Cosalá.

Se espera que las precipitaciones lleguen el puerto de Mazatlán a partir de las 15:00 horas. Es por eso que más recomendaciones de las autoridades siguen siendo resguardarse en todo momento, así como tomar precauciones para evitar inundaciones y hacer los reportes permiten al 911 en caso de emergencias.

Por otro lado, el huracán Narda fue localizado durante la madrugada a mil 340 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 150 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 24 km/h; lo cual está provocando un fuerte oleaje de 1.7 metros de altura en las playas mazatlecas, con una mínima de 1.3 metros.