$!Se mantiene el relleno ‘hormiga’ sobre el Estero del Infiernillo, en Mazatlán

El relleno hormiga sigue robándole espacio al cuerpo de agua del Estero del Infiernillo, donde hay casas de material que colinda con el agua para supuestamente tener un montículo de amortiguamiento a posibles inundaciones o se salga el caudal.
El relleno se observa del Puente Juárez y del otro extremo, pero las autoridades no lo ven, aún y que hay escombro nuevo a un costado de una de las viviendas de la calle y su zona de estacionamiento sobresaliendo al resto de casas.
Otra parte, son las chozas de madera que están siendo agrandada al margen del estero, donde ya una vez inspectores de Semarnat limpiaron de invasores, dejando esa parte, donde los mismos vecinos los señalan que pasan las patrullas y nada les hacen.
Ahí en ese tramo también se acumulan los colchones, refrigeradores, plásticos, escombros y de todo tipo de basura que tras una llovida va a parar al estero.
Pero el espacio del cuerpo de agua, poco a poco por los rellenos y basura de va reduciendo entre ambos lados y quienes ahí habitan temen cada que llueve porque ya tienen la capacidad de antes ni para los lados, menos en profundidad y el riesgo de inundarse crece, así que pidieron que les apoye a parar el relleno de los camiones de volteo o chatarreros que llegan a tirar los desechos, para que sean multados o detenidos.