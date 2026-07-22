$!Se mantiene el relleno ‘hormiga’ sobre el Estero del Infiernillo, en Mazatlán

El relleno hormiga sigue robándole espacio al cuerpo de agua del Estero del Infiernillo, donde hay casas de material que colinda con el agua para supuestamente tener un montículo de amortiguamiento a posibles inundaciones o se salga el caudal. El relleno se observa del Puente Juárez y del otro extremo, pero las autoridades no lo ven, aún y que hay escombro nuevo a un costado de una de las viviendas de la calle y su zona de estacionamiento sobresaliendo al resto de casas.

Otra parte, son las chozas de madera que están siendo agrandada al margen del estero, donde ya una vez inspectores de Semarnat limpiaron de invasores, dejando esa parte, donde los mismos vecinos los señalan que pasan las patrullas y nada les hacen. Ahí en ese tramo también se acumulan los colchones, refrigeradores, plásticos, escombros y de todo tipo de basura que tras una llovida va a parar al estero.



