Aunque el ahora huracán Lidia podría tocar tierra más al sur de lo que se esperaba y eso generaría menor lluvias en la región, el Comité de Emergencias de Mazatlán no baja la guardia y se mantiene en sesión permanente, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Pues las noticias ya saben que se aleja de las posibilidades de impactar en las tierras sinaloenses y obviamente de Mazatlán, lo malo de todo esto pues obviamente es el tema de la lluvia que sí se requiere, se ocupa en Sinaloa y que hay pocas posibilidades de lluvia”, agregó González Zataráin la mañana de este martes.

Dijo que por dicho ciclón se esperan lluvias moderadas en el municipio de Mazatlán.

”Y obviamente ya el riesgo o el peligro ya pasó, en sí aquí no tenemos ya ese problema, lluvias fuertes no están contempladas, nos han dado reportes de que no, son lluvias moderadas si acaso y obviamente pues volvió todo a la normalidad, prácticamente todo está funcionando”, continuó el Presidente Municipal.

Expresó que se había comentado que del mediodía de este martes en adelante o por la tarde podrían presentarse las lluvias.

”No bajamos la guardia, el Consejo Local de Emergencias sigue en sesión permanente, está abierta la sesión para que si surge un imprevisto podamos reaccionar en forma inmediata, yo hice un recorrido sobre todo por dos puntos que son muy conflictivos (por inundaciones): el tema de Urías Tres, Ampliación Urías Tres, que son unas de las zonas ahí vulnerables y otra parte por la Quinta Chapalita que son las zonas vulnerables”, continuó.

”Precisamente revisando y platicando con los colonos ahí los temas que a ellos les impactan, el cómo poder reaccionar de manera inmediata, rápida, estuvimos ahí con el personal de Obras Públicas, Servicios Públicos y mantenemos el tema de los albergues como si ésto no hubiese bajado de intensidad o no se hubiese movido más hacia el sur”.

Reiteró que en el municipio de Mazatlán se sigue normal con los protocolos.

A las 12:00 horas de este martes, tiempo del centro del País, Lidia de intensificó a huracán de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, por la velocidad de sus vientos, y a esa hora se ubicó a 210 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y a 260 kilómetros de Puerto Vallarta, ambos en Jalisco, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Por ello pronosticó lluvias intensas a puntuales torrenciales en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, entre otros.

El Alcalde de Mazatlán reiteró que en este municipio no se han quitado los protocolos implementados por este ciclón tropical en el Océano Pacífico.

”Entonces nosotros seguimos normal en ese sentido, con los protocolos, lo cual no bajamos la guardia porque te da sorpresas”, añadió.

González Zataráin también expresó que no es que se haya quitado el albergue que funcionaría en el Instituto Cultural de Occidente, sino que se están preparando por si se requiere brindar la ayuda más al sur de Sinaloa brindar ese auxilio y eso sirve como ensayo de armar o desarmar.

”Entonces estamos preparados para que si se requiere en Escuinapa, en La Concha, esa zona podamos reaccionar y apoyar, que fue el acuerdo que también tomamos de poder estar en condiciones de que si ésto va impactar más hacia el sur poder nosotros auxiliar y apoyar con mucha anticipación en ese tema, igual lo decía ayer el de Comisión Federal y lo decían todos los demás: nosotros tenemos ahí, pero listos para movernos a cualquier otro punto”, recalcó González Zataráin.

Reiteró que para Mazatlán se esperan algo de lluvias y vientos, pero hasta lo que se tiene hasta ahora es algo moderado.

”Yo no quiero decir que con eso bajemos la guardia porque ésto ha cambiado muchas veces, es una de las más erráticas en los últimos tiempos, entonces eso puede cambiar en cualquier momento, con más razón hay que esta en alerta por lo errático que ha sido, entonces hasta que no toque tierra y veamos qué dirección o qué situación mantenga durante el día, sobre todo la parte de la tarde”, resaltó.

Expresó que aunque el ciclón toque tierra la lluvia cae rumbo a la sierra y esa agua baja hacia la costa.

”Si llegara impactar en Sinaloa nos impactaría obviamente en los afluentes, en los ríos, los desbordes, entonces siempre hay que estar preparados, Villa Unión estamos permanentes ahí sobre todo el tema de los ríos, esa zona de ahí para abajo estamos ahí”, dijo el Alcalde.

Reiteró el llamado a la población a estar alerta y sobre todo seguir atendiendo las indicaciones de estar listos ante cualquier emergencia, tomar sus precauciones y a la espera de cualquier indicación que den las autoridades que manejan la cuestión meteorológica y de Protección Civil.