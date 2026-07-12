$!Se mantiene la buena afluencia de turismo nacional este fin de semana en Mazatlán

Con una expectativa de ocupación hotelera superior al 70 por ciento, Mazatlán mantuvo este domingo una buena afluencia de turismo nacional, reflejada en la constante presencia de visitantes en algunos de los principales atractivos del puerto, destacando la zona centro y el paseo costero.
Luego de que el sábado las playas registraran un importante incremento de bañistas, este domingo la actividad turística continuó en distintos puntos de la ciudad, donde familias y grupos de vacacionistas recorrieron el malecón, el Centro Histórico y otros sitios emblemáticos.
Desde temprana hora fue posible observar a decenas de personas asistiendo a misa en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, mientras que otros aprovecharon la mañana para caminar por el paseo Olas Altas y la avenida Claussen, además de disfrutar de los restaurantes de la plazuela Machado y sus alrededores.
Otro de los lugares con mayor movimiento fue el Mercado Municipal Pino Suárez, donde visitantes realizaron compras de ropa, sombreros para protegerse del sol, artesanías y diversos recuerdos de su vacación. La planta alta también registró buena asistencia de comensales que acudieron a degustar los tradicionales platillos que ofrecía el inmueble.
Aunque la ciudad aún no presenta un lleno total, la actividad en el transporte turístico fue constante durante gran parte del día. Aurigas y pulmonías trasladaron a visitantes hacia distintos puntos de interés, principalmente la Zona Dorada y el Faro de Mazatlán, aunque este último permaneció cerrado debido a las altas temperaturas registradas hoy.
En los embarcaderos ubicados sobre la calle Cap. Joel Montes Camarena también se observó una asistencia moderada de turistas que se preparaban para realizar paseos en altamar. Prestadores de servicios señalaron que la mayor demanda para los recorridos en catamarán suele concentrarse los sábados.
La buena respuesta de visitantes coincide con las proyecciones dadas a conocer días atrás por representantes del sector hotelero, quienes estimaron que a partir de la segunda quincena de julio la ocupación podría superar el 80 por ciento, impulsada por el periodo vacacional veraniego.
Con este panorama, prestadores de servicios turísticos mantienen expectativas positivas y confían en que durante los próximos días continúe incrementándose la llegada de turistas nacionales, fortaleciendo la actividad económica en restaurantes, comercios, hoteles y servicios de transporte del destino.