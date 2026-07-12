$!Se mantiene la buena afluencia de turismo nacional este fin de semana en Mazatlán

Con una expectativa de ocupación hotelera superior al 70 por ciento, Mazatlán mantuvo este domingo una buena afluencia de turismo nacional, reflejada en la constante presencia de visitantes en algunos de los principales atractivos del puerto, destacando la zona centro y el paseo costero.

Luego de que el sábado las playas registraran un importante incremento de bañistas, este domingo la actividad turística continuó en distintos puntos de la ciudad, donde familias y grupos de vacacionistas recorrieron el malecón, el Centro Histórico y otros sitios emblemáticos.

Desde temprana hora fue posible observar a decenas de personas asistiendo a misa en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, mientras que otros aprovecharon la mañana para caminar por el paseo Olas Altas y la avenida Claussen, además de disfrutar de los restaurantes de la plazuela Machado y sus alrededores.