Se mantiene pronóstico de ambiente frío, vientos fuertes, chubascos y lluvias para Sinaloa por Cuarta Tormenta Invernal

Para este martes y miércoles se mantiene el pronóstico de ambiente frío, vientos fuertes, chubascos y lluvias para Sinaloa por efectos de la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

“La Cuarta Tormenta Invernal se desplazará sobre Sonora y Chihuahua, en interacción con la corriente en chorro subtropical, generarán ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en dichas entidades, además de Sinaloa y Durango”, añadió el SMN en su proyección meteorológica de las 8:00 horas de este martes a las 8:00 horas de mañana miércoles 11 de marzo.

“Así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los mencionados estados”.

Se pronostica que durante la noche dicha Tormenta Invernal ingrese a Texas, Estados Unidos de América y deje de afectar a la República Mexicana.

El SMN pronosticó para este martes para el municipio de Mazatlán cielo nublado con temperaturas de los 18 a los 26 grados.

Para el miércoles se prevé cielo nublado con temperaturas de los 19 a los 28 grados Celsius y para el jueves se espera para este municipio cielo nublado con temperaturas de los 17 a los 26 grados, añadió el SMN.