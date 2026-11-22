Un total de 2 feminicidios y 10 homicidios dolosos se registraron del lunes 16 al domingo 22 de noviembre en Mazatlán, por lo que se mantiene la racha violenta en este municipio pese al despliegue de más de 13 mil elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. El lunes 16 del mes en curso, un hombre que se dedicaba a la venta de mariscos en el Infonavit Playas, fue atacado de un balazo en la cabeza cuando recogía el mobiliario de su establecimiento y fue trasladado al Hospital General, donde horas después se reportó su deceso. Mientras que el martes 17, dos mujeres fueron asesinadas a balazos cuando se encontraban en el interior de su domicilio frente a la Escuela Secundaria “Nueva Creación”, en el Fraccionamiento Santa Teresa, y fueron identificadas como Hitamar, de 47 años y su hija Rosmery, de 18 años.

En tanto que el miércoles 18, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Felipe Ángeles. Ese mismo día, el conductor de un camión urbano de la ruta Parque Bonfil, fue asesinado a balazos en el Centro de la Ciudad y un pasajero resultó herido. El jueves 19 del presente mes, un adolescente identificado como Emmanuel, de 15 años, fue privado de la vida a balazos cuando se encontraba en una mecedora en su domicilio en el fraccionamiento Santa Fe.

En esa misma fecha, a las 21:00 horas, se reportó el hallazgo de un cuerpo humano envuelto en plástico negro, en la calle Los Mochis, casi esquina con calle Sonora, en la colonia Ampliación 20 de Noviembre. Cerca de las 22:40 horas de ese mismo día, el conductor de un vehículo fue asesinado a balazos en la calle Girasol, en la colonia Flores Magón. El viernes 20 del mes en curso, cerca de las 17:00 horas, un hombre de cerca de 40 años de edad fue asesinado a balazos en la calle El Mezquite, en el Ejido El Venadillo.

En tanto que el sábado 21, un hombre que se encontraba sentado en una silla de plástico, en la playa de la parte norte de la Zona Dorada, en este puerto, fue asesinado a balazos. Mientras que el domingo 22 de noviembre, cerca de las 8:20 horas, un hombre fue herido de bala en el fraccionamiento Prados del Sol, por lo que fue trasladado a un hospital, pero cerca de las 15:00 horas se reportó su deceso.