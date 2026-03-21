$!Se mantiene tradición de flores amarillas en Mazatlán pese a menos ventas

MAZATLÁN._ Como cada 21 de marzo, con la llegada de la primavera, la tradición de regalar flores amarillas volvió a hacerse presente en Mazatlán, donde los comercios vendieron arreglos y ramos con este característico color, que cada año gana mayor popularidad. Pese a un ambiente más tranquilo en comparación con otros años, varios jóvenes acudieron al popular Mercado de Flores, ubicado en el Centro, en busca de un detalle especial para novias, madres, hermanas o amigas, como un gesto simbólico en esta fecha.









Algunas familias se dieron cita en las florerías para preguntar por opciones de arreglos, con la intención de no dejar pasar esta tradición y también decorar sus hogares con flores amarillas. Comerciantes señalaron que, durante la mañana y parte de la tarde, la demanda no alcanzó los niveles registrados en años anteriores. Sin embargo, destacaron que los pedidos a domicilio se mantuvieron activos, representando una alternativa importante para sostener las ventas durante la jornada. En tanto, en el Centro de la ciudad y sobre avenidas principales, también se observó a vendedores ambulantes ofreciendo ramos de flores amarillas o rosas individuales, con precios que oscilaron entre los 40 y 60 pesos, siendo la opción más accesible para quienes buscaban sumarse a la tradición.







Esta costumbre tiene su origen en la telenovela argentina “Floricienta”, particularmente en su tema “Flores Amarillas”, que con el paso del tiempo se popularizó a nivel internacional, especialmente a través de TikTok. Se dice que regalar flores amarillas simboliza amor, alegría, esperanza y el inicio de una nueva etapa con la llegada de la primavera.