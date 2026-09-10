Se mantiene tranquila situación por gusano barrenador en Mazatlán: Sedectur

MAZATLÁN._ La situación relacionada con el gusano barrenador del ganado se ha mantenido tranquila en la zona rural de Mazatlán, mientras autoridades y asociaciones ganaderas continúan con acciones informativas para que los productores sepan cómo actuar ante un posible caso.

Alí René Zamudio Garza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Mazatlán, informó que desde hace un par de meses se han realizado pláticas con productores en coordinación con autoridades federales y estatales, así como con organizaciones ganaderas.

“Ha estado muy tranquilo, afortunadamente. Las pláticas con Gobierno federal, Gobierno del Estado y las asociaciones ganaderas las dieron desde hace un par de meses que estuvimos en las comunidades rurales”, comentó.

Zamudio Garza señaló que entre las localidades donde se llevaron estas acciones informativas se encuentran Los Llanitos, El Quelite, La Noria, Cofradía y Villa Unión, donde uno de los objetivos es recordar a los productores las medidas que deben tomar ante la eventual presencia del gusano barrenador.

Asimismo, destacó que una parte importante de los ganaderos tiene conocimiento previo sobre este problema debido a que enfrentaron un fenómeno similar hace aproximadamente cuatro décadas.

Sin embargo, el funcionario indicó que las autoridades mantienen las labores informativas para reforzar los procedimientos de actuación y recordar a los productores que cuentan con el respaldo de los tres niveles de Gobierno.

“La gran mayoría de los ganaderos ya vivieron este fenómeno hace alrededor de 40 años, así que saben cómo responder, aunque, las pláticas son informativas para recordarles qué hacer y que, obviamente, tienen el apoyo del Gobierno federal, del Gobierno Estatal y del Gobierno Municipal”, declaró.

Zamudio Garza recomendó que ante cualquier sospecha, los productores se comuniquen inmediatamente con la Asociación Ganadera para que personal correspondiente pueda acudir al lugar y determinar si se trata o no de gusano barrenador.

“Tan pronto vean ellos una gusanera, que se comuniquen con la Asociación Ganadera para que se dé parte, se visite y así se descarte o no que sea gusano barrenador”, manifestó.

El llamado de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Mazatlán es a mantener la vigilancia sobre los animales y reportar oportunamente cualquier situación sospechosa para permitir la revisión del caso.