MAZATLÁN._ Con un aspecto desaliñado, la mirada perdida y los dedos de la mano derecha aferrados a un cigarro, es como una mujer estoniana que presumiblemente responde al nombre de Ashley, se encuentra varada en el Aeropuerto Internacional Rafael Buelna de Mazatlán.

Según testimonios de trabajadores de la terminal aérea, esta persona cercana a la tercera edad lleva poco más de una semana vagando por las inmediaciones del lugar acompañada por su perro y artículos personales.

Uno de ellos expuso que la mujer que aparentemente tendría como origen Estonia no ha estado todo el tiempo en el aeropuerto, sino que en días pasados estuvo en la carretera que conduce a la terminal.

Noroeste se trasladó al Aeropuerto Internacional Rafael Buelna, donde se intentó abordar a la mujer, la cual mostró hablar un inglés sumamente básico y afirmó que solo habla estonio.

Ante tal hecho, se intentó entablar una conversación con Ashley, dónde se le preguntó si accedía a una entrevista con un periodista, aunque en ese momento la extranjera mostró signos de temor ante los celulares y cámaras, por lo que se movió de lugar y dio un rotundo “no” como respuesta.

Los mismos testimonios que han visto a esta mujer y a su can ser habitantes flotantes del aeropuerto, afirman que ninguna autoridad ha hecho algo al respecto a pesar de la presencia de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Guardia Nacional.

Autoridades Estonias desconocen

Noroeste se comunicó al Consulado General Honorario de Estonia en Ciudad de México, donde explicaron que desconocían el caso y no se ha recibido una sola llamada respecto a esta particular situación, puesto que afirmaron que Ashley tiene derecho a establecer comunicación y la misma no se ha dado.

Claude Le Brun, Cónsul General Honorario de Estonia en Ciudad de México, será informado sobre la situación para seguir el protocolo pertinente y establecer comunicación a la Secretaría de Relaciones Exteriores para saber qué es lo que sucede.

Por lo pronto y hasta el momento, Ashley sigue varada en la terminal aérea, donde empleados aseguraron que se le proporciona algo de comida y agua para su subsistencia.