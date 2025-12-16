$!Se mantiene viva tradición de las flores de Nochebuena; aunque en Mazatlán reportan ventas un poco bajas

Con varios puestos de viveros en la ciudad, la tradición de las flores de Nochebuena se mantiene vigente entre los mazatlecos que gustan de adornar sus casas para la fiestas decembrinas; sin embargo, vendedores de esta flores navideñas señalan que este año las ventas no han sido las esperadas. Delfino Tercero, encargado de uno de los viveros en Plaza del Mar, comentó que las ventas han estado tranquilas y con más curiosos que compradores. Dijo que la disminución ha sido de un 20-30 por ciento; aunque esperan que mejor para la próxima semana.

”Aquí ya tenemos ya unos 10 años, 7 años en esta zona; ya es una tradición de cada año estamos aquí. Somos del Estado de México, de Atlacomulco; también traemos la flor de Cempasúchil en su fecha. Nosotros llegamos aquí como el 12 o 15 de octubre”, explicó Tercero Martínez. ”La venta ha estado muy tranquila; muy tranquilo todo. Creo que sí ha bajado un 20, 30 por ciento a diferencia de otros años, pero aquí vamos hasta el día 23. Esperamos esta semana, a ver que tal se pone, ya nos queda una semana, a ver qué tal”. Indicó que cada año traen las flores en grandes camiones para comenzar la venta. Sin embargo, el proceso consiste en poner unas plantas chiquitas sobre unas más grande; ahí se van abonando, fertilizando, regando hasta que se mantienen bien. Y en caso de que caiga alguna plaga, se echa insecticida.