$!Se mantienen a la expectativa transportistas de Mazatlán previo a Semana Santa

A la expectativa sobre la cantidad de turistas que puedan visitar Mazatlán durante la próxima Semana Santa, se mantienen taxistas y pulmoneros de Mazatlán, quienes saben que la situación de inseguridad en el estado puede ser factor para una familia decida si viajar o no al puerto.

Saúl Rivas, transportista que maneja un vehículo de los llamados “Safari”, comentó a Noroeste que el servicio sí se ha visto afectado por el miedo que genera la violencia en algunas partes de Sinaloa; sin embargo, afirma que Mazatlán se encuentra tranquilo y listo para recibir visitantes.

“Pues primero que nada estamos esperando que se componga la situación, más que nada las circunstancias que han estado pasando y que nos han estado afectando, aunque en realidad ahorita Mazatlán aquí pues está libre, está tranquilo; pero lo que pasa a los alrededores nos están afectando simplemente por estar en el estado de Sinaloa”, indicó Saúl Rivas.

“Desgraciadamente la gente se crea otra idea. Esperemos que pierdan ese miedo, que no tengan ese temor y que vengan a nuestra ciudad, nos acompañen y disfruten lo que es lo hermoso y lindo Mazatlán”.