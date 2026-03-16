$!Se mantienen a la expectativa transportistas de Mazatlán previo a Semana Santa

A la expectativa sobre la cantidad de turistas que puedan visitar Mazatlán durante la próxima Semana Santa, se mantienen taxistas y pulmoneros de Mazatlán, quienes saben que la situación de inseguridad en el estado puede ser factor para una familia decida si viajar o no al puerto.
Saúl Rivas, transportista que maneja un vehículo de los llamados “Safari”, comentó a Noroeste que el servicio sí se ha visto afectado por el miedo que genera la violencia en algunas partes de Sinaloa; sin embargo, afirma que Mazatlán se encuentra tranquilo y listo para recibir visitantes.
“Pues primero que nada estamos esperando que se componga la situación, más que nada las circunstancias que han estado pasando y que nos han estado afectando, aunque en realidad ahorita Mazatlán aquí pues está libre, está tranquilo; pero lo que pasa a los alrededores nos están afectando simplemente por estar en el estado de Sinaloa”, indicó Saúl Rivas.
“Desgraciadamente la gente se crea otra idea. Esperemos que pierdan ese miedo, que no tengan ese temor y que vengan a nuestra ciudad, nos acompañen y disfruten lo que es lo hermoso y lindo Mazatlán”.
Recordó que el Carnaval de Mazatlán sí dejó grandes resultados para varios sectores que se benefician del turismo, ya que según datos del Gobierno Municipal, fueron millones los que visitaron el puerto en esas fechas; algo que esperan pueda repetirse en dos semanas.
“Si no mal recuerdo, hubo 1 millón 300 mil personas que nos acompañaron durante el Carnaval; hubo mucha concurrencia, y pues sí, hubo bastante tráfico, bastante movimiento, y esperemos que en Semana Santa también se nos componga igual, porque ha estado muy bajo el trabajo; entonces esperemos que nos vaya mejor”.
Finalmente, Saúl Rivas mandó un mensaje a todas las personas que aún están pensando si venir a Mazatlán o no; señalando que en el puerto podrán encontrar el mejor trato, el mejor servicio y la mejor experiencia turística que puedan encontrar en la región.
“(Decirles) Que confíen más en nosotros, tengan plena confianza porque estamos aquí para guiarlos, servirles, atenderlos y responder sus preguntas. Yo creo que para Semana Santa ya habrá más movimiento y todo, así que nos queda tratar de brindar lo mejor de nosotros para que les den ganas de regresar”.