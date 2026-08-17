Se mantienen estrategias de seguridad en Mazatlán sobre todo para prevenir hechos de alto impacto: SSPM

En Mazatlán se mantienen las estrategias de seguridad en la zona turística y en el resto de la ciudad y el Municipio, sobre todo poniendo especial atención para que no ocurran hechos de alto impacto, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Sí se hacen acuerdos importantes dentro de la Mesa de Seguridad, que es una Mesa del Estado, yo no tengo una intervención directa como la que tenemos en las mesas regionales, pero sí hay un reforzamiento de la seguridad aquí en el puerto, sobre todo en la zona turística con la parte de la Guardia Nacional, como se han percatado de bastante seguridad muy particular de esa autoridad”, añadió Barrón Valdez.

“En el resto de la ciudad a pie y en vehículos, autoridades federales como el Ejército, Marina, Policía Estatal y sobre todo nosotros que nos encontramos en todos los sectores”.

En entrevista tras salir de la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz que se realizó este lunes en la Tercera Región Militar, en este puerto, agregó que se mantienen las estrategias de seguridad.

“Se mantienen las estrategias de seguridad, esas no se pueden mencionar por obvias razones, pero sí se están muy atentos con todo lo que tiene que ver con eventos de impacto para evitar que se presenten”, añadió tras la violencia en Mazatlán que se ha intensificado en las últimas cuatro semanas.

“A pesar de esa situación nosotros tenemos algunos resultados en materia de seguridad y prevención por parte del Municipio, en el caso de robo a comercio de la semana anterior que tuvimos del 3 al 9 de agosto 17 eventos delictivos respecto al robo a comercio, esta semana tuvimos 2 eventos solamente, lo que representa un 88.2 por ciento (menos)”, dio a conocer.

“En lo que respecta también a homicidios dolosos de 17 que se presentaron la semana antepasada, la pasada fueron 15 eventos, con un 11.7 por ciento (a la baja), hay una leve disminución también del delito, entonces yo creo que eso también obedece a todas esas labores de seguridad y coordinación entre los tres órdenes de Gobierno”.

En el caso de extorsión o ataques a expendios de cervezas dijo que esa es una situación que la investiga directamente la Fiscalía General del Estado, el en caso la SSPM proporciona la información cuando es primer respondiente, no en todos los eventos ha sido primer respondiente, eso habla del gran número de elementos que hay de instituciones federales que han fungido como tal en algunos casos.

También dijo no tener ninguna información formal sobre la presunta privación ilegal de la libertad de cerca de 10 personas en días pasados en El Walamo o Villa Unión, solamente lo que se difundió en redes sociales.

“Nosotros no tenemos información de eso, solamente redes sociales, pero no tuvimos nosotros un reporte al 911 sobre esa situación”, recalcó Barrón Valdez.

Esta es la segunda reunión de la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz que se realiza en agosto en la Tercera Región Militar, en Mazatlán, la primera fue el 3 del mes en curso y la de este 17 la segunda, tras el repunte de la violencia en este municipio en las últimas cinco semanas.

A la del 3 de agosto sí asistió la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, pero este lunes no acudió, quien sí estuvo presente fue la Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, entre otras autoridades y mandos de instituciones federales, estatales y municipales.

La reunión de este 17 de agosto se realizó de las 9:00 a cerca de las 11:00 horas, comenzó media hora después de que en el Mercado de Abastos La Yarda, ubicado en el Ejido El Venadillo, se registró un ataque a balazos en contra de un comerciante, que quedó sin vida en el lugar y los responsables huyeron con rumbo desconocido pese al fuerte despliegue de seguridad que se tiene en Mazatlán.