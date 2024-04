”Tenemos lentes, se agotan y les vuelven a llevar porque insisto, es algo que no se ha hecho nunca y que obviamente desconocemos el comportamiento que se pueda tener y lo que no se quiere es también que se extravíen o se pierdan por ahí o que no se repitan el estarlos dando, que no dé vuelta la fila para evitar que se concentre en unos cuantos”, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Se va continuar el día de hoy, y el lunes, que es la parte fuerte, desde muy temprano, desde las 6:00 de la mañana se van a estar entregando a los que arriben a la zona del malecón, entonces se va continuar con la entrega de lentes, ayer (viernes) se entregaron cerca de 60 mil lentes, por supuesto se pueden agotar porque está viniendo gente, cuántos habitantes somos, más de 500 mil, qué les decimos nosotros, que se los intercambien, que se los presten, es decir, en una familia que tenga un lente o un par de lentes que se pongan de acuerdo (para prestárselos) porque pues imagínate darle uno a cada uno, pues sería cuestión de tener medio millón, es imposible”.