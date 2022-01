$!Se multiplican casi 15 veces los casos activos de Covid-19 en Mazatlán en 11 días

El pasado 27 de diciembre Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, sostuvo que los festejos de Fin de Año en el Puerto se mantendrían dado que los contagios eran los mínimos. Él hablaba de apenas 12.

“Hoy amanecimos con 12 casos en Mazatlán, ¿cuántos habitantes hay en Mazatlán? detectados por el INE 506 mil aproximadamente, divídalo entre 12 casos, a cuánto por cada mil, la verdad es que es mínimo lo que representa y hay que seguir así”, declaró hace 11 días.

El pasado 31 de diciembre se celebró un evento organizado por la Comuna para darle la bienvenida al 2022 en Olas Altas.

En dicho festejo, se aglomeraron cerca de 20 mil personas, pero el Alcalde argumentó que esa celebración no es el motivo del aumento de los contagios.

“Es un tema del que no voy a opinar, finalmente no es la razón de que haya casos de Covid, Culiacán tiene más de 300 sin fiesta, no es la razón, yo respeto la opinión de todos, pero no son las razones”, aseveró.