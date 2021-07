‘Se necesitará gente responsable, con capacidad y leal a Rocha Moya’ para el gabinete del próximo sexenio: Alejandro Higuera

El gabinete de Rubén Rocha Moya no se nombrará a personas por suerte como en una rifa de regalos, sino que tendrá que ser gente que tenga fidelidad hacia el próximo gobernador del estado, aseguró su recién nombrado secretario particular, Alejandro Higuera Osuna.

Quien fuera su coordinador de campaña en las pasadas elecciones, dijo que ni para él hay puestos seguros en el gobierno que viene, a pesar de que al evento al que asistió en representación del gobernador electo, iba acompañado de expanistas que han estado con él a lo largo de su trayectoria política y que incluso renunciaron a su militancia para hacer campaña a favor de Rocha Moya.

”No es un tema de que quien se merezca o no se merezca, ese no es el parámetro, un gabinete es de quienes van a tener la responsabilidad y tengan la capacidad, y tengan lealtad a un gobierno que es al doctor Rubén Rocha, esos deben ser los perfiles desde mi muy humilde punto de vista”.

”Yo no sé se ni donde voy, yo no tengo chamba, yo no sé si voy a seguir o hasta ahí va a parar. Ahorita con el gobernador electo nadie tiene nada, a nadie ha invitado. No hay absolutamente nada”.

No obstante, informó que junto a Rubén Rocha Moya, ya se están preparando para que tome el morenista tome mando del Poder Ejecutivo el 1 de noviembre.

”Es un tema que estamos organizando, que implica una serie de responsabilidades tanto para los que vamos a recibir como para los que van a entregar. Y va encaminado a la organización, la logística y en su momento el gobernador electo decidirá y hará público quienes formarán parte del comité de entrega a recepción”.

Eso sí, el exalcalde de Mazatlán en tres ocasiones, aclaró el papel que tenía en el evento al que asistió para acompañar a empresarios locales y gobernador del estado y que hizo a nombre del próximo mandatario estatal en donde que Rocha Moya apoyará al sector empresarial y agregó, que apoyará al ‘Químico’ en su próxima administración.