Se nubla Mazatlán ante alerta de lluvias y tormenta eléctrica

Protección Civil advirtió de precipitaciones con truenos, rachas de viento y actividad eléctrica durante la tarde-noche de este miércoles
Noroeste/Redacción
20/08/2025 18:50
20/08/2025 18:50
20/08/2025 18:50

MAZATLÁN._ El cielo sobre Mazatlán se nubló intensamente la tarde-noche de este miércoles, luego de la alerta lanzada de posibles lluvias fuertes.

Aunque solo se escuchan truenos, los nublados abarcan toda la ciudad.

De acuerdo con los modelos de pronóstico emitidos por la Coordinación Municipal de Protección Civil, se prevén fuertes precipitaciones, con actividad eléctrica y rachas de viento.

Las bandas nubosas que cubren gran parte de Sinaloa seguirán siendo favorables para la presencia de lluvias conforme avance la tarde de este miércoles, de acuerdo con los modelos de pronóstico emitidos por la Coordinación Municipal de Protección Civil.

