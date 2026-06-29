Se pagará con recursos propios deuda de $18.3 millones por compra de medicamentos: Alcaldesa provisional

La deuda de 18 millones 377 mil 724 pesos con 93 centavos por la compra de medicamentos a finales del 2024 se pagará con recursos propios del Ayuntamiento, manifestó la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“Eso no está etiquetado, eso se va pagar con recurso propio”, expresó Osuna Zavala en entrevista con personal de medios de comunicación la mañana de este lunes.

Lo anterior lo expresó tras la comparecencia del Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo, la mañana del pasado jueves ante el pleno del Cabildo en sesión ordinaria.

Agregó que a finales del 2025 se vio qué recursos estaban para reasignarse y se hizo toda una reasignación por parte del Cabildo en las áreas donde había tales.

Pero precisó que este adeudo por la compra de dichos medicamentos se pagará con recursos propios de la Comuna.

Fue en diciembre cuando tras la petición de la dirección del Hospital Municipal se firmó un contrato para la compra de dicho medicamentos, para el que originalmente se autorizó un monto de 19.6 millones de pesos, pero finalmente lo adquirido y entregado fue de 18.3 millones de pesos, pero por cuestiones administrativas no se pagó en el ejercicio fiscal de ese mismo año y no se ha hecho hasta la fecha, de acuerdo con lo dado a conocer por el Tesorero Municipal en su comparecencia.

Por ello propuso un esquema de pago al proveedor para que se paguen 10 millones de pesos el 1 de agosto del presente año y los otros 8.3 millones de pesos el 30 de enero del 2027, pero sin precisar quién debe autorizar ese esquema.