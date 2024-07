MAZATLÁN._ Como parte del Operativo de Seguridad que se implementará a partir de la próxima semana por el periodo vacacional de verano a las seis y media de la tarde se pedirá a las personas que salgan de las playas para evitar peligros y sobre todo decesos por ahogamiento en el mar, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal.

“La siguiente semana si Dios quiere vamos a iniciar con el operativo coordinado, es un operativo bastante largo, pero nos encontramos en coordinación directa y en las mesas de seguridad se platica tanto los viernes como los miércoles que la tenemos presencial, pero el Plan Operativo se va analizando y el contacto que se debe de hacer y cuáles son los puntos en donde se debe tener mayor atención”, añadió Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Si va haber (restricciones), son las que siempre se han presentado, a las 18:30 horas se va hacer la invitación para que las personas salgan de la zona de playas para evitar peligros y para evitar decesos, que es lo más importante, también las personas que estén ingiriendo bebidas alcohólicas también invitarlas a que se retiren”.

Agregó que en el caso del consumo de bebidas alcohólicas puede variar, no es que se haya determinado al 100 por ciento, se informará públicamente si hay alguna modificación.

“Pero todo esto quiero que quede claro que es en beneficio para todos, es para evitar decesos, para evitar que las personas salgan lesionadas y para que tengan unas vacaciones seguras y tranquilas”, reiteró el titular de la SSPM.

Añadió que si hay renuencia de alguna persona de retirarse del área que se le pide se le detendría.

“Nosotros tenemos que mantener el orden, esa es la base de toda la convivencia social, que respetemos las reglas, que respetemos las indicaciones de todas las autoridades porque por algo son, una sociedad organizada y así lo tenemos que hacer y nosotros estamos para eso, para cumplir, utilizamos criterio y hay ocasiones en las que tenemos que actuar”, continuó.

Barrón Valdez expresó que el consumo de bebidas alcohólicas en las zonas de playas representa un problema si se altera el orden si no pueden convivir las personas, las bebidas alcohólicas no son malas si su consumo se hace con moderación, lo que no se toleraría es que las personas empezaran a alterar el orden y abusar de ellas, pero para eso están las autoridades de seguridad para controlar esa parte y para ello tendrán bastante personal en el área de playas para estar dando las indicaciones pertinentes y evitar cualquier afectación.