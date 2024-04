Julieta Lizárraga López, presidenta de la Fundación Espektro Mazatlán, anunció que a partir de este sábado 27 de abril arrancaron las actividades de esta asociación, ya que mencionó que actualmente 1.7 de cada 10 niños tiene algún nivel de autismo, números que han aumentado debido a que anteriormente la cifra era de 1.4 de cada 10.

“De entrada como fundación vamos arrancar con la ayuda a las familias para que tengan un diagnóstico oportuno, queremos que ya no estén con tendrá o no tendrá, el tema de la escuela en donde empiezan las quejas, entonces, queremos que se acerquen a nosotros y con la experiencias que tenemos va haber profesionistas que nos van a ayudar a decir si está dentro del espectro, o no esta, esa sería la primera etapa”, comentó Lizárraga López.

Dijo que invita a unirse a la agrupación a la sociedad en general para trabajar en conjunto en pro de los pequeños.

“Vamos a estar realizando eventos, vamos a estar pidiendo a la ciudadanía apoyos, vamos a acercarnos a las demás asociaciones para trabajar en conjunto, y también vamos a tocar las puertas de las empresas para que hagan su denotativo recurrente para ayudar así a las personas que lo necesitan”, comentó.

Además, la fundación también se encargará de dar capacitación a los padres de familia para que aprendan a darle la mejor calidad de vida a sus pequeños.

Habrá especialistas en Neurología, Psicología y Terapeutas, quienes serán los encargados de llevar a cabo las atenciones tanto de los niños, como de los padres.

Comentó que quien desee acercarse a ellos y obtener una mayor información puede consultar la página web: Fundacionespektro.org.

Autismo

Los trastornos del espectro autista (TEA) son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro.

Las personas con TEA con frecuencia tienen problemas con la comunicación y la interacción sociales, y conductas o intereses restrictivos o repetitivos.