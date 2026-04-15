$!Se pone en marcha una edición más de El Juego de la Estrellas en Mazatlán

En medio de un ambiente donde la música hizo vibrar al público entre Aplausos, y el diamante se convirtió en un escenario de auténtica fiesta, se puso en marcha la octava edición del Juego de las Estrellas en em estadio Teodoro Mariscal, en donde el regional mexicano se apoderó tanto del terreno de juego como del animo de los asistentes. Desde temprana hora, el recinto comenzó a llenarse de familias, aficionados y seguidores del género grupero, quienes acudieron no solo a presenciar un partido de exhibición entre grandes exponentes de este genero, sino que además buscaban ser parte de una experiencia que combinó deporte, espectáculo y gran cercanía con sus artistas favoritos. La ceremonia inaugural dio con un acto protocolario encabezada por Manuel Ignacio Pérez Gastélum, director general adjunto de Grupo RSN, acompañado por la cantante Diana Reyes, quien aportó el toque especial como madrina del evento.







En representación del gobierno municipal, hizo acto de presencia Alí René Zamudio Garza, secretario de Desarrollo Económico y Turismo, al refrendar el respaldo institucional a este tipo de encuentros que fortalecen la vida cultural y turística del puerto. Uno de los momentos más emotivos llegó con el homenaje a la agrupación Pequeños Musical, originaria de Guadalajara, Jalisco, la cual ha construido una trayectoria de casi 36 años, siendo uno se los grupos más queridos por el público mazatleco. Sobre el escenario, entre aplausos y muestras de afecto, uno de sus vocalistas, Aldo Franco agradeció el reconocimiento y destacó el valor de compartir con colegas y con un público que ha mantenido vivo el género a lo largo de las décadas, con un mensaje cargado de gratitud y camaradería, que terminó por encender aún más el ambiente festivo.





