$!Se pone en marcha una nueva edición de la Feria de Comercio Internacional organizada por la Faciso

Con la energía y creatividad de más de una veintena de proyectos estudiantiles, se inauguró de manera oficial la edición 28 de la Feria de Comercio Internacional “Abriendo las puertas al comercio”, plataforma en la que jóvenes estudiantes presentan ideas que aspiran a convertirse en propuestas empresariales competitivas dentro y fuera del país. Organizada por la Facultad de Ciencias Sociales, esta feria se ha consolidado como uno de los ejercicios académicos más representativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona sur, con una trayectoria ininterrumpida de 28 años, convirtiéndose en un punto de encuentro donde las ideas de los estudiantes toman forma y se proyectan hacia escenarios reales. La ceremonia fue encabezada por el Vicerrector de la Zona Sur de la UAS, Manuel Iván Tostado Ramírez y el director de la Faciso, Armando Salas, acompañados por docentes, representantes del sector empresarial, funcionarios municipales e invitados especiales.

En su mensaje inaugural, Tostado Ramírez señaló la evolución que ha tenido esta feria a lo largo de casi tres décadas, expresando que organizar un encuentro de esta magnitud, requiere la suma de esfuerzos entre docentes y alumnos, con proyectos que reflejan un trabajo serio y disciplinado. “Estamos celebrando esta feria, la cual reúne 22 proyectos académicos con potencial para convertirse en propuestas empresariales formales, donde los jóvenes llegan a esta etapa con ideas de negocio bien desarrolladas, planes, esquemas de exportación y la visión de trascender fronteras con sus productos y servicios”, dijo Tostado Ramírez.

“Es alentador ver el profesionalismo con el que presentan sus stands, donde cada uno refleja la identidad de su marca, su producto y su intención de abrirse camino en el mercado”, agregó. Tostado Ramírez destacó que los jóvenes participantes se encuentran en un punto crucial de su formación, pues cursan el séptimo semestre y tienen la oportunidad de evaluar en la práctica las habilidades adquiridas en el aula. Por tal motivo, comentó que esta representa un espacio donde los estudiantes puedan medir su capacidad para el trabajo en equipo, debatir ideas, elegir propuestas viables y presentarlas con un enfoque profesional que los prepare para competir en mercados nacionales e internacionales.

Armando Salas, director de la Faciso, dirigió un mensaje de motivación y reconocimiento a los jóvenes estudiantes, destacando que detrás de cada stand hay horas de investigación, análisis, debates y trabajo constante, elementos que convierten sus ideas en propuestas reales, capaces de generar impacto social y económico. “Emprender no es sencillo, a veces la innovación cuesta trabajo, pero ese esfuerzo que hoy realizan dará frutos en el futuro. Esta feria es más que una presentación académica, es una estrategia de promoción y posicionamiento en un mundo cada vez más globalizado”, dijo Salas.

“Cada proyecto es fruto de noches de trabajo, debates en el aula e investigaciones que reflejan el compromiso de los jóvenes, donde no solo presentan un proyecto, sino construyen su identidad profesional”, añadió. Armando Salas celebró que la comunidad universitaria, el sector empresarial y las autoridades acompañen a los estudiantes en esta etapa, pues su presencia valida el esfuerzo realizado por los jóvenes y refuerza la certeza de que no están solos en su camino hacia la innovación. Durante esta edición, fueron un total de 22 los proyectos que se presentaron en diferentes sectores que van desde alimentos y bebidas, productos energéticos, hasta servicios de logística, innovación tecnológica y productos con identidad local.