Se pospone consulta sobre el Plan Municipal de Desarrollo por veda electoral

Además de que el próximo domingo no se realizará la consulta ciudadana para votar si se efectúa o no el Carnaval de Mazatlán 2022, por la veda electoral por la Consulta de Revocación de Mandato, se pospone la consulta sobre el Plan de Desarrollo en este municipio.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar Augusto González Zatarían, dijo que por dicha veda electoral que entró en vigor este viernes y concluirá el 10 de abril cuando se realice la Consulta de Revocación de Mandado del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este viernes se realizó una reunión con todos los directores de área y sobre todo de las paramunicipales para que todos estén en la misma sintonía.

“Hay una veda electoral que inició hoy a las 00:00 horas y que obviamente esta veda electoral como todas las que ha habido en los temas de procesos electorales pues te indica qué pueden hacer y qué no puedes hacer en materia de difusión, en materia de promoción y obviamente los funcionarios son los primeros que deben de estar completamente enterados, saber cómo pueden manejar los lineamientos”, continuó González Zataráin.

Hay lineamientos que ya marca el Instituto Nacional Electoral en función de la Ley Federal que se dispuso para el tema de Revocación de Mandato y hay un comunicado de ese Instituto sobre los lineamientos en los cuales se deben apegar los funcionarios públicos y muchos de ellos ya se conocen, dijo.

“Es el tema de la no utilización de los logotipos, el tema de los programas, de los padrones por ejemplo de hoy en adelante los padrones de beneficiarios no se pueden mover, no se pueden modificar, se quedan como están, ya no pueden meter ni uno más, van a seguir los programas sin difusión, sin proyección y sobre todo sin alterar el número de beneficiarios”, precisó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Totalmente se pospone (la Consulta sobre el Plan Municipal de Desarrollo) porque para tú tener una buena convocatoria tienes que tener difusión y para hacer difusión se puede incurrir ya en una violación a los lineamientos establecidos, entonces se pospone esa parte, se pospone el tema de la consulta del Carnaval porque igual es difusión, es difundir, es promocionar y no lo puedes hacer”.

Añadió que en las páginas oficiales lo más recomendable es que se le ponga la leyenda que se le pone, y en el caso de las del Ayuntamiento ya se hizo de que no se difundirán o publicitarán sus programas, y se evite estar subiendo imágenes porque a pesar de que se puede hacer y buscarle por ahí un lugar de cómo sí publicitar sin logotipo se puede caer en alguna violación.

“Entonces nosotros vamos a evitar al máximo, todas las dependencias, imagínense por ejemplo el tema de Cultura el tema del Carnaval pues tendrá que difundir algunas cosas sin logotipo, ya verán un mecanismo que la ley lo permita, hemos estado enlazados incluso con el tema de Comunicación Social del Estado, junto con el Municipio y otros municipios del propio estado estando en una misma dinámica de cumplir con los lineamientos”, expresó González Zataráin.

Precisó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal) continúa con sus programas alimenticios y los que ellos tienen sin publicitar, sin banners, sin mamparas, sin alterar los padrones, pero no pueden subir imágenes ni a sus páginas, nada relacionado con la actividad.”.

Seguridad Pública igual, va seguir con su actividad y obviamente tendrá evitar publicitar los programas que normalmente se hace”, continuó, entre otros puntos.