Se prepara Cruz Roja para el verano con capacitación de personal y hasta cinco ambulancias en la zona turística

De cada al inicio de las vacaciones de verano, Cruz Roja Delegación Mazatlán se encuentra intensificado los preparativos para fortalecer la atención de emergencias, a través de una capacitación continua a su personal y el despliegue de hasta cinco ambulancias para cubrir la zona turística del puerto.

Así lo confirmó el coordinador de Socorros de la institución, Gabriel Moreno, quien añadió que, aunque mantienen operaciones las 24 horas del día durante todo el año, la gran afluencia de visitantes en esta temporada los obliga a implementar medidas adicionales para garantizar una respuesta oportuna.

“Siempre Cruz Roja opera las 24 horas del día, los 365 días del año prácticamente. Ya estamos preparándonos, seguimos con la capacitación para el personal, tendremos mínimo tres ambulancias por turno, las 24 horas y se cubre lo que es centro, un punto en playa, una por Marina y se agregan cuatro o hasta cinco ambulancias para estar cubriendo lo que es la zona turística”, explicó Moreno Ramírez.

“Buscamos movernos en la zona turística y no estar como en un punto fijo sobre el malecón nada más, pero sí estar a la expectativa en la delegación por si se necesita dar una atención ya sea en el área de turismo o en los alrededores de la ciudad”.

Asimismo, indicó que durante el verano, una de las atenciones más frecuentes entre los visitantes se debe a lesiones menores ocasionadas por caídas o tropiezos, mientras que los accidentes viales continúan representando una parte importante de los servicios de emergencia en la ciudad.

“Por ejemplo, con los turistas los invitamos a tomar precauciones porque a pesar de que no son lesiones graves las que atendemos, sí son de que se tropiezan, se caen o algo y por eso estamos dando la atención. Afortunadamente no hay lesiones de gravedad, pero en la ciudad y sus alrededores sí atendemos un número considerado de accidentes viales como tal”.

Sobre el balance de emergencia que se han presentado en el último mes, el coordinador de Socorros declaró que en mayo se brindaron 630 servicios de emergencia, una cifra que calificó dentro de los parámetros habituales para la corporación en el año en curso.

“Atendimos exactamente 630 emergencias en lo que fue mayo. Estuvo algo movidito, pero está dentro de lo normal todavía que es de 600 a 700 emergencias como tal. No hemos rebasado este año las 700 emergencias, esperemos que siga así y que vaya reduciendo el número de atenciones”.

Añadió que junio ha mostrado una disminución en la demanda de servicios, con un promedio de entre 15 y 20 emergencias diarias. No obstante, señaló que el personal permanece preparado para responder ante cualquier eventualidad o accidente posible.

En tanto, comentó que hasta el momento la institución no ha atendido casos graves relacionados con personas lesionadas por picaduras ocasionadas por “quemadores”; sin embargo, reconoció que en el hospital de Cruz Roja sí han recibido pacientes con lesiones menores que no requirieron traslado en ambulancia para su atención inicial.