$!Se prepara la segunda edición del Festival de la Visibilidad Trans 2026 en Mazatlán

En la búsqueda por promover la inclusión, generar espacios de reconocimiento y fortalecer la presencia de la comunidad trans dentro de la vida social del puerto, la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBTTTIQA+ de Mazatlán alista la celebración de su segundo Festival de la Visibilidad Trans 2026, el próximo 28 de marzo en el Parque Central.
Así lo dio a conocer el titular de esta coordinación, Israel Tavera Posadas, quien expresó que este tipo de actividades forman parte de la acciones que tienen como objetivo el promover una sociedad más incluyente y respetuosa con respecto a la diversidad.
“Es importante recalcar que este gobierno municipal trabaja bajo un enfoque de inclusión y humanismo en todos los proyectos que impulsa esta coordinación, por lo que estamos trabajando fuerte para en esta ocasión realizar la segunda edición del Festival de la Visibilidad Trans”, comentó.
El funcionario comentó que, a través de este festival, se busca abrir espacios de participación y visibilidad para la comunidad trans, así como reconocer las aportaciones que sus integrantes realizan en distintos ámbitos de la sociedad mazatleca.
Tavera Posadas explicó que para esta edición, el festival cambió de sede con respecto al año pasado, cuando este se realizó en el Parque Ciudades Hermanas, decisión que responde a usar un espacio con mayor infraestructura y accesibilidad.
“Este año cambiamos la sede del evento al Parque Central para aprovechar sus instalaciones y facilitar el acceso a más personas”, comentó.
El evento se llevará a cabo el 28 de marzo a partir de las 17:00 horas en la explanada principal del Parque Central, donde se llevarán a cabo distintas actividades artísticas y culturales, y al igual que en la edición anterior, se contará con un pequeño bazar a cargo de emprendedores locales.
El funcionario comentó que si bien la coordinación se encuentra enfocada de lleno a la organización de este festival, esta mantiene actividades permanentes de sensibilización y formación en distintos espacios educativos.
“Actualmente estamos muy enfocados en la organización del festival, aunque también participamos en charlas y capacitaciones en escuelas y universidades”, declaró.
De esta forma, a través de este tipo de actividades se busca fortalecer la educación y el diálogo sobre la diversidad, identidad de género e inclusión, especialmente entre docentes, estudiantes y comunidades escolares.
Finalmente, Tavera Posadas reiteró la invitación a la ciudadanía a participar en las actividades programadas y a sumarse a este evento que tiene como principal propósito promover el respeto, la visibilidad y la inclusión dentro de la comunidad mazatleca.