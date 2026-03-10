$!Se prepara la segunda edición del Festival de la Visibilidad Trans 2026 en Mazatlán

En la búsqueda por promover la inclusión, generar espacios de reconocimiento y fortalecer la presencia de la comunidad trans dentro de la vida social del puerto, la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBTTTIQA+ de Mazatlán alista la celebración de su segundo Festival de la Visibilidad Trans 2026, el próximo 28 de marzo en el Parque Central.

Así lo dio a conocer el titular de esta coordinación, Israel Tavera Posadas, quien expresó que este tipo de actividades forman parte de la acciones que tienen como objetivo el promover una sociedad más incluyente y respetuosa con respecto a la diversidad.

“Es importante recalcar que este gobierno municipal trabaja bajo un enfoque de inclusión y humanismo en todos los proyectos que impulsa esta coordinación, por lo que estamos trabajando fuerte para en esta ocasión realizar la segunda edición del Festival de la Visibilidad Trans”, comentó.

El funcionario comentó que, a través de este festival, se busca abrir espacios de participación y visibilidad para la comunidad trans, así como reconocer las aportaciones que sus integrantes realizan en distintos ámbitos de la sociedad mazatleca.

Tavera Posadas explicó que para esta edición, el festival cambió de sede con respecto al año pasado, cuando este se realizó en el Parque Ciudades Hermanas, decisión que responde a usar un espacio con mayor infraestructura y accesibilidad.