Se prepara Mazatlán para conmemorar el Día Internacional de la Observación de la Luna

MAZATLÁN._ Con la fin de contemplar y reflexionar sobre el astro que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, Mazatlán volverá a formar parte de la conmemoración del Día Internacional de la Observación de la Luna, que tendrá como escenario la explanada de la Casa del Marino, en punto de las 18:00 horas de este sábado.

El puerto se sumará una vez más a esta jornada organizada a nivel global por la NASA y que tiene como propósito acercar al público en general a la astronomía, fomentando a la vez el impacto de la luna en la ciencia, la cultura y la vida cotidiana.

Así lo expresó el presidente de la Sociedad Astronómica de Mazatlán, David Esquivel, quien detalló que esta actividad ofrece una oportunidad de unirse a una observación colectiva de la luna, que se llevará a cabo de manera simultánea en diferentes partes del mundo.

Señaló que cada cultura aporta su propia visión y elementos simbólicos con respecto a este astro, lo que convierte la experiencia en un encuentro científico y cultural de carácter mundial, permitiendo al ser humano recuperar la capacidad de asombro frente al universo y reconocer el papel de la luna en la vida de la Tierra.

“A través de la astronomía, descubrimos que todavía queda mucho por aprender, la luna nos enseña sobre geología, sobre el tiempo. Sobre la historia misma de nuestro planeta”, comentó.

“Personas a lo largo de todo el mundo van a hacer observaciones, pueden ser observaciones individuales o colectivas y Mazatlán no será la excepción”.

En este contexto, David Esquivel recordó que la Sociedad Astronómica de Mazatlán ha celebrado esta jornada durante varios años en diferentes escenarios, desde escenarios como Parque Ciudades Hermanas, hasta iniciativas improvisadas en calles de la ciudad o incluso desde casa durante la pandemia.

“En Mazatlán, siempre el tema del clima es una preocupación para nosotros, posiblemente vaya a estar nublado, pero esperamos que por ahí se abra alguna ventana para poder hacer la observación”, dijo.

“Nuestra labor principal es la divulgación de la ciencia, no solamente poner el telescopio para que la gente vea la luna, que eso por supuesto siempre es fascinante”.

Por tal motivo, mencionó que durante esta edición se llevarán a cabo algunas conferencias para acercar a la gente, teniendo como invitado a Daniel Hernández para hablar sobre la astronáutica y misiones espaciales, tanto la del Apolo como la de la nave Artemis, ambas de exploración lunar.

Asimismo, junto a Sikem Rizo, Daniel Esquivel estará hablando sobre el arte, la cultura y la forma en que este astro ha influido en la forma de ser y pensar de muchas civilizaciones a lo largo de la historia.

“Ojalá podamos observar durante mucho rato la luna, pero si no es así, vamos a tener también estas otras sesiones de información, que es finalmente nuestro objetivo”, expresó.

El especialista astronómico también mencionó que la observación del cielo no es solamente una actividad recreativa, sino también es una forma de despertar la conciencia ambiental y fortalecer el vínculo del hombre con el cosmos.

“El cerebro humano es la forma que tiene el universo de conocerse a sí mismo, y gracias a que somos una especie consciente y desarrollada, podemos disfrutar de estas experiencias de manera más profunda”, señaló.

Finalmente, comentó que la fecha elegida coincide con un fenómeno especial como lo es la superluna, la cual se estará viendo aproximadamente un 15 por ciento más grande y brillante de lo habitual.

Esquivel informó que esto ocurre debido a que la órbita de la luna es ovalada y durante octubre se encuentra en el punto más cercano a la Tierra.

“La Luna llena es espectacular, pero en esta ocasión se apreciará aún más imponente. Por eso se seleccionó el 4 de octubre como la mejor fecha para la observación”, puntualizó.