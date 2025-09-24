Se prepara Mazatlán para recibir a la Presidenta Claudia Sheinbaum este sábado

Una gran expectación en la población mazatleca ha generado la próxima visita de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, programada para este sábado en Mazatlán, afirmó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Palacios Domínguez destacó que el municipio ya se encuentra listo para recibir a la Mandataria federal, destacando el ambiente de entusiasmo que se percibe entre los mazatlecos.

“Estamos esperándola con mucha alegría y ella está haciendo una gira por todo el País dando los resultados de su primer informe de gobierno. Mucha gente nos ha estado hablando para preguntarnos dónde va a estar porque quieren ir a verla, a saludarla. Estoy segura que va a estar abarrotada”, comentó.

De acuerdo con lo compartido por la Alcaldesa, el evento será abierto al público, lo que permitirá que todas las personas interesadas puedan acudir para tener un acercamiento con Sheinbaum Pardo.

Aunque aún no se han confirmado los detalles de manera oficial, Palacios Domínguez adelantó que el encuentro tentativamente se podría realizar entre la mañana y el mediodía.

Asimismo, señaló que existen varias opciones en análisis, pero que será en los próximos días cuando se determine el lugar definitivo, el cual será abierto para el acceso de la ciudadanía.

Por otro lado, Palacios Domínguez expresó que cada visita de la Presidenta a Sinaloa se ha traducido en anuncios importantes y de beneficio para la población, expresando confianza en que esa ocasión no será distinto.

“Nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya, es a quien le corresponde hacer las gestiones, lo ha hecho anteriormente y estoy segura de que siempre que viene nos da buenas noticias y en esta ocasión no será distinto”, declaró.

Además, destacó que la presencia de la Presidenta de la República en el puerto es una señal de cercanía con la ciudadanía y de respaldo a los proyectos de transformación que se impulsan en la zona sur de Sinaloa.

En temas de seguridad, Palacios Domínguez compartió que el municipio se encuentra listo, trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales y federales para garantizar que el encuentro se lleve a cabo en un ambiente ordenado y seguro para todos los asistentes.