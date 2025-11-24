$!Se preparan Bomberos de Mazatlán para atender posibles incendios de estructuras en el mes de diciembre

Con el objetivo de estar lo mejor preparados para atender cualquier incendio de estructura que se presente de aquí al cierre de año, elementos del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán están recibiendo este mes el entrenamiento más pesado del año, informó el comandante Saúl Robles Chávez. Señaló que con esta rigurosa capacitación, se busca que los bomberos puedan implementar mejores estrategias contra incendios de casa habitación, incendios de fuga de gas, búsquedas y rescates; pues las fiestas decembrinas suelen traer muchos de estos incidentes repentinamente. “De hecho, ahorita estamos en entrenamiento; es el entrenamiento más pesado del año que tenemos y se lleva a cabo todo el mes de noviembre. Ya estamos por cerrarlo; esta semana que entra cerramos porque viene un mes de mucho trabajo, como siempre lo es diciembre. Entonces cerramos con un entrenamiento riguroso acerca de todo lo que tenga que ver con incendios de casa habitación, con incendios de gas LP en casa habitación, búsquedas, rescates, etcétera”, compartió.

“Trabajamos en integrar toda la estrategia para que los muchachos traigan toda la información fresca y podamos atender de manera más puntual, eficiente y profesional a la ciudadanía; ya que siempre en todas las épocas del año seguimos entrenando de acuerdo a las necesidades”. Indicó que gracias a las distintas capacitaciones que han tenido a lo largo del año, por parte de otras agrupaciones de bomberos en el País, llegarán a diciembre con un esfuerzo continuo que pueda garantizar la mejor atención a la ciudadanía porteña.

“Siempre cerramos el año con incendios de estructuras; entonces, ya con un refuerzo que tuvimos de los Bomberos de Tijuana que vinieron acá, además de que también nosotros fuimos allá a tomar capacitación en septiembre, pues yo creo que estamos preparados y estamos listos para recibir el fin de año. Ojalá que no pase con muchas incidencias, pero si se ocupa estamos listos”.