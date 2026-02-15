$!Se preparan familiares de personas desaparecidas para incorporarse al inicio del desfile del Carnaval de Mazatlán

Con carteles y lonas se congregan frente al Monumento al Pescador para incorporarse de manera pacífica al desfile previo al inicio del paso de la avanzada comercial.

Familiares de personas desaparecidas se preparan para incorporarse al inicio del primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2926 “Arriba la tambora”.

Dicen que lo que buscan es visibilizar a nivel nacional e internacional esta problemática de las personas desaparecidas que ya rebasó a las autoridades y ha afectado a toda la sociedad.

Precisaron que buscan llegar hasta el templete donde estarán las autoridades y de ahí ya contemplan salirse del desfile.

Nadia Berrelleza expresó que no está en contra del desfile, el cual no se puede cancelar porque hay muchas personas que se preparan desde meses antes para ello, pero su intención es visibilizar esta problemática de la que en la mayoría de los casos no hay avances en las investigaciones.