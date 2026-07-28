$!Se presenta en Mazatlán este martes mar de fondo con oleaje de 2 a más de 3 metros de altura

Mar de fondo con fuerte oleaje de 2 a más de 3 metros de altura se presenta este martes en Mazatlán generado por efectos del huracán Genevieve, de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, en el Océano Pacífico, por lo que personal del Escuadrón Acuático analiza el cierre de algunas área de playa. “Nos va arrojar oleaje de 2 a 3 metros, por eso es importante que la ciudadanía se prevenga, si va ir a la playa que acate las recomendaciones del Escuadrón Acuático sobre todo y esté muy al pendiente de los niños y de los adultos mayores que es la población más vulnerable”, dijo este 28 de julio el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado. “Está haciendo una evaluación ahorita la Policía Acuática y si lo considera van a poner banderines rojos y estaremos apoyando en labores de prevención junto con ellos, si es necesario cerrar algunos accesos, es mar de fondo provocado por el huracán”.

La mañana de este martes se ve fuerte romper de las olas sobre la barda del malecón en la Playa Norte y los paseos Claussen y Olas Altas, entre otros puntos del paseo costero, convirtiéndose en un atractivo más para mazatlecos y turistas que se detienen para tomar fotografías y videos. Por su parte el Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que debido a los efectos de mar de fondo que se presentan en las costas de Mazatlán, mantiene acciones preventivas en las diferentes áreas de playa para evitar situaciones de riesgo para bañistas y visitantes. El comandante de dicha agrupación, Gustavo Espinoza Bastidas, informó que este fenómeno marítimo continuará generando oleaje elevado y constante, con alturas superiores a los 3 metros, condición que favorece las corrientes de retorno y zanjas en distintos puntos de playa.

“Como parte de las medidas preventivas, los elementos realizan recorridos de vigilancia, colocan banderas rojas en las zonas de mayor peligro y mantienen un monitoreo permanente de las condiciones del mar para determinar, en caso de ser necesario, la restricción del acceso a los bañistas”, añadió Espinoza Bastidas, de acuerdo con un comunicado de prensa de la SSPM. "De momento, las áreas con mayor riesgo son Cerritos, el Parador Fotográfico de la Avenida Rafael Buelna, Sábalo 1, Sábalo 2 y la zona de Lobos Marinos en la Avenida del Mar". Reiteró el llamado a la población y a los turistas a mantener el autocuidado, respetar la señalización y atender en todo momento las recomendaciones del personal de salvavidas para disfrutar de una estancia segura en las playas de este puerto.