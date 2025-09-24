Se presentan algunas lluvias en Mazatlán por desprendimientos nubosos del huracán Narda de categoría 2

Algunas lluvias se han registrado este miércoles en algunas áreas de Mazatlán generadas por los desprendimientos nubosos de Narda, que la mañana de hoy se intensificó a huracán de categoría 2 en el Océano Pacífico y por su interacción con el monzón mexicano.

Las lluvias se presentaron principalmente en el Centro de la Ciudad y en algunas otras áreas del puerto y se prevén precipitaciones pluviales de moderadas a fuertes para este miércoles y jueves,, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Están de moderadas a fuertes con algunos desprendimientos nubosos que nos pudiera dejar el huracán Narda, obviamente son pronósticos, conforme el Servicio Meteorológico Nacional nos envíe los boletines los estaremos comunicando a través de las redes oficiales y a través de los medios de comunicación”, añadió Osuna Tirado en entrevista.

”Son los desprendimientos nubosos (los que se presentan por momentos este día), básicamente nos dejan unas lluvias nada más en algunas zonas de la ciudad, ahorita tuvimos lluvias en la parte Centro del municipio, sin mayores consecuencias, ya salió el sol, va haber bastante humedad, tenemos las temperaturas entre los 38 y los 40 grados aproximadamente, con sensación térmica arriba de los 44 grados, por eso es importante que la ciudadanía se prevenga, que no se exponga por tiempos prolongados al sol”.

También dijo que se ve tranquilo el tema de playas, no se ha reportado nada por parte del Escuadrón de Salvamento Acuático ni de la Capitanía Regional de Puerto de Mazatlán, tampoco se ha presentado mayor reporte por el viento.

En la calle Benito Juárez, en el Centro de la Ciudad, se presentó fuerte encharcamiento tras las lluvias de la mañana de este miércoles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, en su aviso de las 9:00 horas de este 24 de septiembre, tiempos del centro del país, Narda se intensificó a huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, por la velocidad de sus vientos, y a esa hora se localizó a 855 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 885 kilómetros al sur-suroeste de cabo San Lucas Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 170 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora.

Se prevé que a las 18:00 horas de este mismo 24 de septiembre se degrade nuevamente a huracán de categoría 1 y se localice a 1 mil 35 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, BCS.