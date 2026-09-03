$!Se presentan olas de hasta 3 metros de altura en Mazatlán, restringen el acceso a algunas áreas de playa

Ante el oleaje constante, que en algunas áreas alcanza hasta los tres metros de altura, se restringe el acceso a algunas áreas de playa en Mazatlán.
Estas condiciones del mar son generadas por el desplazamiento del huracán Karina en el Océano Pacífico.
En los últimos días el romper de las olas genera que en algunas zonas como el Paseo Olas Altas y la Avenida del Mar el agua brinque hacia el malecón.
Ante dichas condiciones, además de las restricciones a algunas zonas de playa, en coordinación con la Capitanía Regional de Puerto de Mazatlán se mantiene vigilancia sobre las condiciones de navegación, informó el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, Gustavo Espinoza Bastidas.
Agregó que se reforzarán las acciones preventivas con recorridos de vigilancia e instalación de banderines para advertir a los bajistas sobre las condiciones del mar.
“Incluso ha sido necesario restringir el acceso a algunas áreas aledañas a la Avenida del Mar y Cerritos”, añadió Espinoza Bastidas en un comunicado emitido este 3 de septiembre por la SSPM.
Por ello exhortó a la ciudadanía a respetar las indicaciones colocadas en las zonas de playa y las recomendaciones emitidas directamente por los salvavidas.
El objetivo principal es prevenir situaciones de riesgo y evitar que las personas se expongan al ingresar al mar cuando las condiciones no son favorables, dio a conocer.