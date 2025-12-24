$!Se presentará Roberto Junior en velada de Año Nuevo en las Letras de Mazatlán el 31 de diciembre

Será el cantante Roberto Junior el que amenizará en la velada de Año Nuevo el próximo 31 de diciembre en las letras de Mazatlán y se invita a familias mazatlecas y turistas a disfrutar este evento para recibir el 2026, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
“Viene Roberto Junior, es el que va estar amenizando el 31 de diciembre y se va cerrar de Insurgentes al malecón (de la Avenida Insurgentes a la glorieta de la Zona Dorada)”, añadió Palacios Domínguez ante personal de medios de comunicación en diferentes ocasiones en las últimas dos semanas..
“Ese es el lugar donde vamos a tener el show de pirotecnia y de luces para invitar a las y los mazatlecos y es muy importante decirlo, es totalmente gratuito este evento”.
También dio a conocer que en ese lugar, cerca de las letras de Mazatlán, se instaló un árbol de Navidad con el patrocinio de una empresa refresquera.
Recordó que en esa zona del malecón donde en temporadas como Semana Santa y fin de año se reúnen centenares de personas para disfrutar de la música y bailar.
Por ello, el Gobierno de Mazatlán invita este 31 de diciembre a partir de las 21:00 horas a disfrutar de la música y baile en ese lugar y en espera de la llegada del 2026.