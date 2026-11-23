Tras el operativo federal para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, en Guasave se presentaron 21 bloqueos carreteros, desde el kilómetro 121 de Culiacán hacia Los Mochis y se detectaron 94 vehículos que estaban bloqueando la carretera, informó el Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, General Sinuhé Téllez López.

“Se presentaron 21 bloqueos, se presentaron desde lo que es el kilómetro 121 de Culiacán hacia Los Mochis, detectamos 94 vehículos que se encontraban bloqueando la carretera, tanto la autopista como la federal”, añadió en conferencia de prensa este lunes en Mazatlán, que fue encabezada por la Gobernadora del Estado, Graciela Domínguez Nava.

“74 vehículos fueron vandalizados, tenemos el reporte de 51 vehículos robados, 86 vehículos se retiraron ya de estos puntos de bloqueo, únicamente tenemos seis puntos donde todavía tenemos algunos vehículos chatarra que por las condiciones en que se encuentran, necesitan ser retirados con cuidado. Hay algunas pipas que tienen combustible, las cuales estamos esperando que llegue una grúa adecuada y también hacer el trasvase hacia otras pipas”.

Agregó que tras dicho operativo realizado entre la tarde noche del pasado viernes se tiene el registro de 15 comercios que fueron vandalizados, un comercio incendiado, se recibieron 249 reportes al número de emergencias 911, la Fiscalía General de la República abrió tres carpetas de investigación y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió 27 carpetas de investigación por el robo de vehículos.

“Estas actividades se van a continuar recibiendo las denuncias en robo de vehículos por parte de la Fiscalía General del Estado”, continuó.

“Para realizar esta actividad nosotros como Grupo Interinstitucional ya tenemos un plan coordinado con anterioridad, que es el Plan de Despeje, para este Plan de Despeje inicialmente contamos con el apoyo de 12 grúas, posteriormente al día siguiente, el día 21, se incrementó el número a 32 grúas con el apoyo decidido de la señora Gobernadora se activó, se contrató mayor cantidad de grúas para poder despejar las vialidades en el menor tiempo posible”.

En la conferencia de prensa en este puerto tras participar en la Mesa Estatal de Seguridad y en la celebración del Día de la Armada de México, agradeció a todos los cuerpos de emergencia, de seguridad, al Grupo Interinstitucional, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también al personal de la Policía Estatal que de manera inmediata empezó a trabajar para despejar estas vialidades.

También dijo que se contó con el apoyo de siete retroexcavadoras y cinco unidades de bombeo.

“Aproximadamente en menos de 24 horas ya teníamos el 90 por ciento de las vialidades restablecidas, se le dio prioridad a los vehículos compactos a retirar a las familias que se encontraban en los autobuses, con apoyo de la Guardia Nacional, con patrullas de la Policía Estatal se estuvieron evacuando a donde pudieran ellos retomar su camino”.

El General Téllez López también expresó sus condolencias por la muerte de cuatro elementos del Ejército Mexicano que participaron en el operativo del pasado viernes.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer públicamente, tras dicho operativo también se ha registrado la muerte de al menos 21 personas civiles.