Se promueven acciones en Mazatlán para erradicar la violencia contra las mujeres: Alcaldesa

En Mazatlán, donde aún se tiene alerta de género, se promueven acciones para erradicar la violencia contra la mujer, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez tras inaugurar el Encuentro Estatal de las Tejedoras de la Patria por una Vida Libre de Violencia.

“Este es un evento muy importante, se está llevando a cabo a nivel nacional, estamos el día de hoy entregando la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, que es una propuesta y una iniciativa de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, donde nosotros buscamos que todas las mujeres sepan que tienen derechos y que tienen aquí en esta Cartilla todo lo que por ley les corresponde y que debemos nosotras siempre estar informadas”, añadió.

“Es lo que estamos promoviendo el día de hoy y sobre todo queremos mujeres libres de violencia, eso es lo que estamos buscando, agradezco a todas las mujeres que el día de hoy asistieron a esta convocatoria que hizo la directora del Immujer, la licenciada Marcela Herrera y el día de hoy estamos dando a conocer todos y cada uno de los derechos que se tienen en esta Cartilla de las Mujeres, estamos también promoviendo acciones donde se erradique la violencia contra la mujer”.

Recordó que el 25 de noviembre es un día muy especial a nivel nacional e internacional porque se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es el día naranja como lo promueve la Organización de las Naciones Unidas Mujeres y es un movimiento que ya nadie lo para y no hay excusa para no tener un mundo, un País, un estado y un municipio libre de violencia contra la mujer.

“Eso es lo que buscamos, hay diferentes tipos de violencias que no solamente es la física, hay diferentes tipos de violencia, eso lo vamos a conocer a través del Immujer (Instituto Municipal de la Mujer) y queremos que las mujeres sepan sus derechos, sepan que no están solas, que en este Gobierno Municipal donde tengo el orgullo y la responsabilidad por ser la primera Presidenta Municipal aquí van a tener una aliada para las mujeres para hacer políticas públicas, para hacer programas especializados para que las mujeres lo desarrollen y que las mujeres sobre todo en la educación de saber sus derechos también puedan ellas crecer como personas”, continuó.

La Presidenta Municipal dijo que se está buscando a través de la Estrategia Nacional de Seguridad atención a las causas y en todos los lugares de Mazatlán se está buscando fortalecer la educación, el deporte, la cultura para la gente y sobre todo para las mujeres buscar oportunidades que se tengan.

En los Centros Comunitarios del Bienestar se proporcionan clases gratuitas para que se puedan desarrollar, se tiene por primera vez en Mazatlán una Unidad de Empoderamiento para las Mujeres, el UNE MUjeres que se encuentra en la Colonia Valles del Ejido donde además de cursos gratuitos van a encontrar asesoría jurídica y apoyo psicológico.

“Esto es muy importante para todas las mujeres para que además de que salgan de un círculo de violencia en dado caso que estén ahí, también sepan que tienen oportunidades de desarrollarse y tengan oportunidades a través de las herramientas, a través de los diferentes cursos que tenemos, de esta manera nosotros estamos buscando que más mujeres puedan estar en la vida productiva, estar frente a sus familias libres de violencia, que es lo que buscamos”, recalcó Palacios Domínguez.