$!Se pronostican lluvias fuertes a partir de este miércoles en Mazatlán por huracán Flossie y monzón mexicano

“Es importante que siempre compartan boletines oficiales para que la gente se alerte y no se alarme, porque empiezan a ver algunas informaciones muy alarmantes y eso hace que la ciudadanía tome decisiones apresuradas en el tema, por eso es importante siempre actuar con responsabilidad en la información y usar siempre fuentes oficiales”.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, a las 15:00 horas de este martes 1 de julio, tiempo del centro del país, el huracán Flossie de categoría 2 se localizó a 290 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 665 kilómetros al sur-sureste de cabo San Lucas , Baja California Sur, con desplazamiento hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora.

Por ello, se pronostican lluvias puntuales intensas de entre 75 y 159 milímetros o litros por metro cuadrado, en la sierra y el sur de Sinaloa, entre otras entidades.

También pronosticó que para las 00:00 horas de este miércoles Flossie se intensificará a huracán de categoría 3 por la velocidad de sus vientos y a esa hora su centro se localizará a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, mientras que a las 12:00 horas de este mismo 2 de julio se degradará nuevamente a huracán de categoría 2 y se ubicará a 380 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El Coordinador Municipal de Protección Civil dio a conocer que conforme el huracán se acerque al norte del país, aunado al monzón mexicano y los desprendimientos nubosos que pudiera tener el ciclón, el pronóstico es que deje lluvias fuertes en lo que es zona de montaña y costa en el municipio de Mazatlán.

Si el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales así lo establece o así lo emite en los boletines se estaría convocando por instrucciones de la Presidenta Municipal a sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, por lo pronto ahorita es monitoreo constante, no se ha emitido ninguna alerta por este fenómeno, pero se estará monitoreando el avance, el desplazamiento paralelo a las costas del país. “Entre más se acerque hay que tener el puntual seguimiento porque son fenómenos naturales que no tienen palabra de honor, independientemente que los modelos de pronóstico los metan al Océano Pacífico no podemos descuidarlo una vez que se acerque a costas sinaloenses”, reiteró Osuna Tirado.

Por su parte la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dijo que el Gobierno Municipal está listo para la temporada de lluvias, ya se integró el Comité Municipal de Protección Civil, se tiene listo el protocolo para casos de lluvias fuertes o tormentas, Mazatlán también forma parte del Comité Estatal de Protección Civil que fue convocado en su momento por el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Agregó que el Sistema DIF y Bienestar y Desarrollo Social están listos para apoyar, ya que se están entregando despensas y equipo que se necesite en las zonas rurales y en las colonias más vulnerables a sufrir inundaciones.

“Y en lo que le llamamos nosotros nuestro Programa Preventivo ya se hizo toda la limpieza de canales pluviales donde son más de 45 kilómetros que hemos limpiado, desazolvado, algunos más de una vez, por necesidad de que dos, tres veces se tenga que estar limpiando y esa parte preventiva ya se realizó y ahora estamos listos para cualquier contingencia actuar inmediatamente por parte de Protección Civil, por parte de Seguridad Pública Municipal y ahorita se están haciendo también algunas acciones preventivas en el caso de personas que se asientan en lugares, canales que son peligrosos para ellas”, subrayó Palacios Domínguez.

“Esto es un llamado a la población para que no estén en esos lugares ahorita que tenemos pronosticado lluvias”.