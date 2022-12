Se pronuncia Diputada federal a favor de Sheinbaum para candidata a Presidencia

MAZATLÁN._ A favor de que la ahora Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sea la candidata por Morena a la Presidencia de la República, se pronunció la Diputada federal Olegaria Carrazco Macías.

”Como mujer, es Claudia”, añadió Carrazco Macías ante personal de medios de comunicación donde también dijo que levanta la mano para que en el 2024 sea candidata a algún otro cargo de elección popular.

”Destaparon las corcholatas, verdad, eso fue a nivel nacional, se destaparon las corcholatas, pero de las corcholatas destapadas quien nos invite vamos a promocionarlos por qué no, para que conozcan cuál es su trabajo que han tenido, eso es muy bueno y pues no hay nada que ocultar”.

Dijo que con quien la invite va a trabajar, para que lo conozcan, pero ante la pregunta reiterada sobre si tiene algún candidato preferido se pronunció por Sheinbaum Pardo y agregó que también buscará una candidatura.

”Por qué no, aquí nosotros de acuerdo con el trabajo que se realice, que se desarrolle y depende qué hayamos puesto claro que sí, por qué no, no descarto nada: Diputada federal, Diputada local, Presidenta Municipal, o sea, vamos a trabajar, seguimos trabajando, yo sigo trabajando en mi distrito, sigo trabajando en la parte de Mazatlán, en el Distrito también”, recalcó la legisladora por el Distrito 06 Electoral.

”Pero esperemos porque pues no nada más nosotros decidimos, no decidimos, aquí tenemos un partido (Movimiento de Regeneración Nacional) y tenemos un trabajo, claro que levanto la mano para cualquier candidatura”.

También expresó que si es una persona honesta y tiene los pies bien puestos se va a promocionar a las “corcholatas” para que conozcan cuál ha sido su trayectoria como es el caso de Sheinbaum Pardo, el actual Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Causabón y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández la gente conoce sus trayectorias en México.

”Le pudiera decir que a Adán lo conocen en Tabasco, le pudiera decir que a Marcelo ahí, a Claudia (en la Ciudad de México, pero yo creo que no (no es un acto anticipado de campaña), yo creo que es viable que cada quien dé a conocer a sus corcholatas, yo creo que si alguien viene de Marcelo, o de Adán: oyes sabes qué en tu Distrito o en alguna parte vamos promocionando para que conozcan ahí, por qué no”.

Pero se tiene que tener los pies bien puestos y sin molestias y sin enojos se apoyará al candidato o candidata que gane la encuesta.

”Y tenemos que tener los pies bien puestos y sin molestias y sin enojos candidato que salga y que gane la encuesta con él vamos a trabajar, siendo de Morena, y no tiene que haber ni enojos ni nada, ni enojos de nadie ni nada, estamos muy conscientes que esto es nada más para promocionar, como yo te dijera saber qué, hay lugares que no alcanzamos a llegar, ayúdame y di quién es Olegaria”, reiteró Carrazco Macías.