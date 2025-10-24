$!Se pronuncia Ricardo Velarde tras su renuncia a Secretaría de Economía

Después de haber formalizado su renuncia como Secretario de Economía en Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas emitió un mensaje en el cual agradeció al Gobernador Rubern Rocha Moya su respaldo y manifestó su disposición por colaborar con las autoridades en torno al caso de la desaparición del joven duranguense, Carlos Emilio, en un restaurante bar del cual es copropietario.
Fue a través de sus redes sociales donde el empresario mazatleco compartió el comunicado, donde expresó que la decisión de separarse del cargo responde a una razón de responsabilidad y transparencia, al considerar que es necesario atender con seriedad y apertura una situación que no afecta solamente su entorno personal, sino a la comunidad mazatleca.
“En estos cuatro años dentro de la función pública, he aprendido mucho y hoy, he tomado la decisión de dejar mi cargo para atender con responsabilidad y transparencia una situación que nos afecta a todos”, expuso.
Velarde Cárdenas señaló que desde el inicio del proceso, la empresa involucrada ha colaborado con las autoridades conforme lo marcan los protocolos legales y aseguró que dicha disposición se mantendrá y se reforzará.
“Desde el inicio, como empresa, hemos colaborado con las autoridades, conforme marcan los protocolos legales y continuaremos haciéndolo con mayor enfoque, confiando en que la verdad saldrá a la luz”, indicó.
Asimismo, dedicó un mensaje de solidaridad hacia las familias que atraviesan momentos de incertidumbre y dolor, especialmente a aquellas que, como la de Carlos Emilio, esperan respuestas institucionales.
“Mi solidaridad está con las familias que buscan respuestas y mi compromiso sigue firme en acompañar este proceso con respeto, empatía y serenidad”, expresó.
Velarde Cárdenas agradeció las muestras de apoyo, confianza y prudencia que ha recibido en los últimos días, reiterando que su prioridad siempre será la familia y la paz.
“Agradezco a quienes han mostrado su apoyo, confianza y prudencia saben que siempre voy a priorizar la familia, el amor y la paz”.
Compartió un mensaje referente al futuro del puerto y la fortaleza de la sociedad mazatleca, expresando que Mazatlán podrá recuperar su imagen y estabilidad.
Esta publicación se dio un día después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya confirmara la renuncia de Velarde Cárdenas y reconociera su desempeño dentro del gabinete estatal.
En su comunicado, el Mandatario explicó que la salida del ex Secretario fue una decisión personal con el propósito de permitir que el proceso relacionado al caso de Carlos Emilio se conduzca con claridad y sin conflictos de interés.
El caso de Carlos Emilio, originario de Durango, ha generado una amplia atención a nivel nacional, así como preocupación en el sector empresarial y turístico de Mazatlán ante los señalamientos sobre su desaparición ocurrida en la zona turística del puerto.
Autoridades federales y estatales continúan realizando diligencias de investigación como la que tuvo lugar el jueves, cuando se realizó un cateo en el local donde ocurrió la privación ilegal de libertad del joven duranguense.