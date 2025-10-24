$!Se pronuncia Ricardo Velarde tras su renuncia a Secretaría de Economía

Después de haber formalizado su renuncia como Secretario de Economía en Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas emitió un mensaje en el cual agradeció al Gobernador Rubern Rocha Moya su respaldo y manifestó su disposición por colaborar con las autoridades en torno al caso de la desaparición del joven duranguense, Carlos Emilio, en un restaurante bar del cual es copropietario.

Fue a través de sus redes sociales donde el empresario mazatleco compartió el comunicado, donde expresó que la decisión de separarse del cargo responde a una razón de responsabilidad y transparencia, al considerar que es necesario atender con seriedad y apertura una situación que no afecta solamente su entorno personal, sino a la comunidad mazatleca.

“En estos cuatro años dentro de la función pública, he aprendido mucho y hoy, he tomado la decisión de dejar mi cargo para atender con responsabilidad y transparencia una situación que nos afecta a todos”, expuso.

Velarde Cárdenas señaló que desde el inicio del proceso, la empresa involucrada ha colaborado con las autoridades conforme lo marcan los protocolos legales y aseguró que dicha disposición se mantendrá y se reforzará.

“Desde el inicio, como empresa, hemos colaborado con las autoridades, conforme marcan los protocolos legales y continuaremos haciéndolo con mayor enfoque, confiando en que la verdad saldrá a la luz”, indicó.

Asimismo, dedicó un mensaje de solidaridad hacia las familias que atraviesan momentos de incertidumbre y dolor, especialmente a aquellas que, como la de Carlos Emilio, esperan respuestas institucionales.