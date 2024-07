“Estamos creando una línea o se quiere crear, se va a poner a consideración del Consejo una línea para reportar estos abusos, para que la gente se sienta con la confianza de que pueda reportar todos estos abusos policiales, tenemos la consigna, queremos no solamente una capacitación, si nosotros como Consejo platicar sobre derechos humanos con estos policías, no solamente con los que están cometiendo estos actos sino con todos, con toda la corporación tener pláticas al respecto y también estamos viendo que se lleve a cabo todo lo que es el Bando de Policía y Buen Gobierno, sesionar como dijo el Alcalde dos veces por mes”.

“Esos son horarios de playas que están permitidos, y cuando hablamos de playas pues obviamente se habla de introducirte al agua, que es el horario en donde están los cuerpos de rescate, de 7:00 a 7:00 (de siete de la mañana a siete de la tarde), después de ese horario pues ya no hay cuerpo de rescate, por eso se establecen los horarios específicos”, expresó González Zataráin.

“Es un horario único que está como recomendación, tampoco es un ordenamiento, es una recomendación que siempre han hecho tanto Operadora de Playa, Protección Civil sobre todo y acompañado del Cuerpo Acuático, de ahí en fuera si es el Cuerpo Acuático en que está adentro de la playa y el que establece los horarios, son los que de una u otra forma interactúan en ese horario, no es la Policía Municipal, no hay un recorrido de policías que tengan que andar en la playa, eso no existe y no debe existir, a menos que sean llamados por algún restaurantero, hotelero, ciudadano de alguna alteración del orden público, que los llamen y tengan que acudir a algún conflicto o alguna situación que se presente sea cual sea”.

Pero de ahí en fuera si no los llaman ellos no tienen operativos en la playa porque no son facultades del Municipio, no tienen esa competencia en la zona federal, por lo que a quien le corresponde es a Operadora de Playa, Cuerpo Acuático y Protección Civil.

El Presidente Municipal precisó que la Unidad de Prevención de la Contaminación iniciará labores la presente semana con cuatro elementos de la SSPM y conforme se vayan capacitando más se irán integrando a esta Unidad que estarán al mando de la SSPM en coordinación con la Dirección de Ecología.

“Son unidades que vamos a traer de principio con bicicletas en el malecón, obviamente ya posterior a esto queremos poner una Unidad Especializada en ese tema para que se mueva un vehículo, que se pueda mover a otros puntos, tiene que crecer la Unidad, son los primeros cuatro, habíamos dicho que la meta es probar con 12 en todo lo que es la zona turística y ya el tiempo nos dirá, como nos dice el Escuadrón del Cuerpo Acuático qué tanto más se ocupa”, reiteró.

Agregó que el propósito es que en un futuro esa Unidad vaya creciendo en zonas de conflicto detectadas como las de invasión del Estero que son constantes en el mangle, las zonas de mangle en el vaso regulador, en lugares donde se acumula basura de manera constante como en avenidas como la Emilio Barragán, en el Infonavit Alarcón, el Infonavit El Conchi, entre otros.

La directora de Ecología Municipal, Eunice Murúa Figueroa, expresó que dichos elementos comenzarán con una sección identificada, que en esta temporada del año es la del litoral, la mayor visitada tanto por locales como por turistas nacionales que son las de playa y los balnearios.

“Entonces vamos a comenzar como les decía el Presidente Municipal en zona de Olas Altas, zona de Pinitos, zona de todo el litoral de la bahía de Mazatlán donde hay mayor concurrencia y mayor presencia se residuos sólidos contaminando las playas y obviamente las zona costera”, continuó.