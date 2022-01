Se pueden hacer carnavales como el de Mazatlán si se aplican protocolos sanitarios: Secretario de Turismo

En el país se pueden hacer carnavales como el de Mazatlán y Veracruz si se aplican los protocolos sanitarios para prevenir el contagio del Covid-19, dijo el Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués.

“El omicron a mí ya me dio, antes de la vacuna el Covid-19 entonces a mi tampoco me la platican y en Navidad me dijo con toda mi familia el omicron, entonces este no es letal, son tres días de tos, dos días más de un catarro muy duro”, añadió Torruco Marqués.

“Pero hay que tener el Paracetamol, hay que tener todo lo que nos han orientado las autoridades de la Secretaria de Salud, mucho cítrico, no es letal y no hay que alarmarnos, hay que aprender a convivir ya con esta nueva pandemia y sobre todo seguir la vida económica para darle mayor oportunidad a toda la población en materia económica”.

“Yo considero que si se lleva una sana distancia, si se conservan los protocolos biosanitarios que se dieron a conocer en tiempo y forma a través de Salud y Turismo y que se lleve a cabo en forma responsable, nosotros realizamos a cabo el Tianguis Turístico allá en Mérida, Yucatán y también acabamos de venir de la feria más importante de Hispanoamérica en Madrid, hay que abrirse porque hay que captar y realmente saber lo que es la nueva realidad, asimilarla y actuar en consecuencia”, expresó.

Esta tarde noche encabezará la develación de una placa en el Callejón Liverpool y la estatua a The Beatles, en esta ciudad Mañana y el domingo continuará su gira de trabajo por Sinaloa.