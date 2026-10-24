$!Se queda el Centro de Mazatlán sin energía eléctrica durante más de dos horas

MAZATLÁN._ Durante más de dos horas, la zona del Centro de Mazatlán se quedó sin energía eléctrica, en medio de las altas temperaturas que se registran este sábado 24 de octubre. Desde las 13:30 horas y hasta las 15:35 horas, vecinos y comerciantes sufrieron el apagón eléctrico; incluso decenas de negocios registraron afectación por falta de clientes. Se dijo de manera extraoficial que se escucharon tronidos como de un transformador, pero desconocían la causa real del apagón.

En un recorrido de Noroeste por la Calle Aquiles Serdán, zapaterías, tiendas de ropa, de perfumes, de regalos, jugueterías, huaracherías, negocios de venta de comida, de telefonía, farmacias, de artículos de belleza, registraron falta de energía eléctrica. Incluso en un negocio de venta de ropa, las trabajadores cerraron las puertas para conservar el fresco que dejaron los aires acondicionados antes de que se apagaran y se sentaron en el piso a esperar el regreso del servicio. “Buenas tardes, nos encontramos sin luz, hoy sábado 24 de octubre, ya tenemos dos horas sin luz, desde la 01:53, y la verdad que es un calorón que no se aguanta”, dijo Rosalba, de un negocio de venta de carnitas y chicharrones. “La verdad baja mucho la venta, pues los clientes ya vienen con el calor y sin aire, sin abanicos, pues el cliente se va y afecta las ventas”. La trabajadora aseguró que ya van varias veces que se va la luz.

Algunos negocios de venta de ropa bajaron sus cortinas y otros aguantaron pero sin clientes en los locales. Por su parte, Manuela Delgado, propietaria de un negocio de mercería ubicado por la Calle Aquiles Serdán, fue otra de las afectadas por el apagón eléctrico. “No tenemos luz desde hace como dos horas o dos horas y media más o menos, de repente se fue la luz. Sí nos afectó un poco, aquí el negocio está sin luz, las personas que están trabajando no tienen más que estarse soplando, pues está haciendo mucho calor”, afirmó. En otro negocio, de perfumes, el personal narró la falta de energía eléctrica. “Yo entré en la tarde, entré a las 02:00 de la tarde y no había luz, son alrededor de la 03:34 de este sábado 24 de octubre”, señaló Lucero, trabajadora del local.