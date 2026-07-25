Se queda gran parte de Mazatlán sin suministro de agua; paran planta de Miravalles por turbidez

MAZATLÁN._ Derivado de las recientes lluvias torrenciales en la zona serrana, se generó una alta turbidez en los aportes del Río Presidio, por lo cual la Potabilizadora Miravalles inició un paro técnico en punto de las 8:00 horas de este sábado 25 de julio, informó Jumapam.

Esta medida es con el fin de proteger los equipos y garantizar un suministro dentro de los parámetros de calidad que marca la normatividad en materia de agua potable.

A través de un comunicado, Jumapam dio a conocer que esta maniobra causará falta de agua en algunos sectores del municipio.

Pero hasta el momento, no se ha informado por cuanto tiempo se mantendrá la suspensión.