MAZATLÁN._ El ex Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, manifestó que se le acabó la posibilidad de aspirar a una candidatura al Senado de la República, pero apoya a la abanderada a la Presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y los principales temas que debe atender el próximo Gobierno federal son la seguridad, salud y educación.

“Levanté la mano, la convocatoria vino para que fuera mujer la primera fórmula (en Sinaloa al Senado de la República) y pues ahí se acabó la posibilidad de una aspiración (en la coalición Fuerza y Corazón por México)”, añadió López Valdez, quien llegó a la Gubernatura de Sinaloa por una alianza entre partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Convergencia.

“No, no, no (no buscará otro puesto de elección popular), la verdad es que uno tuvo su tiempo, hay que saber entenderlo y les dije en su momento que si no había alguien más pudiese participar y se consideraba que yo podía ayudar pues yo estaba puesto, ahora hay que empujar a las nuevas generaciones”.

Agregó que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez es su amiga y la apoya.

“Xóchitl es mi amiga, la conozco, hice un compromiso con ella de apoyarle y en lo que pueda, hasta donde alcance ayudaremos, no tengo bolita de cristal, pero sé que Xóchitl es una buena mujer, es competitiva y seguramente dará la batalla y como todas las elecciones se cerrarán, al final se va cerrar, todo indica que vamos a tener una mujer Presidenta”, continuó.

También dijo que espera del próximo Gobierno federal que haya paz, crecimiento, desarrollo, mejor salud, educación.

“Espero que haya paz, que haya crecimiento, que haya desarrollo, que haya mejor salud, educación porque nuestros hijos y nuestros nietos lo merecen”, reiteró.

“El País tiene muchos problemas como para no darse cuenta cuáles son los prioritarios, pero creo que la seguridad, la salud y la educación son principios fundamentales que todo Gobierno debe garantizarle a sus ciudadanos”.

Malova, como se le conoce comúnmente, también felicitó a la familia Escobar por la tradición de realizar dicha Cabalgata en Mazatlán.

“Primero que nada quiero felicitar a la familia Escobar por esta hermosa tradición donde se conjuga la playa con el amor por el caballo, una gran amistad y una gran solidaridad, creo que un este hecho no es un hecho menor y hay que resaltarlo, felicidades porque le dan un plus, un extra no sólo a Mazatlán sino a Sinaloa, porque a través de la gente de fuera venga y nos conozca cómo es nuestro comportamiento, nuestra solidaridad, cómo son nuestras bellezas y nuestras tradiciones difundimos el verdadero rostro de Sinaloa”, reiteró el ex Gobernador de la entidad.

En el punto de inicio de la Cabalgata, en el rancho Chuchupiras, a unos 14 kilómetros al norte de Mazatlán, Malova y el actual Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se saludaron y se tomaron una fotografía juntos y con otros invitados.