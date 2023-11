Ya terminó periodo de Rafael Padilla: Síndico Procuradora

Rafael Padilla Díaz ya no puede asumir la titularidad del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán porque ya concluyó el periodo para el que fue designado, reiteró la Síndico Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, el pasado 15 de noviembre de 2023.

“Yo les puedo decir que él ya cumplió un periodo, su trabajo es por encargo, se pasó un dictámen cuando él se le favoreció con el cargo y es un periodo que se cumple y ya lo cumplió”, añadió Cárdenas Díaz ante personal de medios de comunicación a pregunta expresa de que Padilla Díaz contempla presentar una demanda en su contra por no poder asumir nuevamente esa responsabilidad tras una incapacidad médica.

“Su periodo culminó, es como cuando culmine mi periodo de Síndica, ese día que a mí se me quebre un pie Dios no lo quiera, lo que me pase, ese día yo tengo que irme y entonces veremos qué marca la ley y los reglamentos, en este caso el Reglamento del Órgano Interno de Control habla de nombrar a un encargado de despacho, él antes de irse de incapacidad nombró a un encargado de despacho y me hizo llegar a mí un oficio y es el señor Rodolfo Tirado encargado de la Unidad Sustanciadora y por eso él se queda”.