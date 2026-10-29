Se quedan varados y mojados en el Centro y Zona Dorada tras fuertes lluvias en Mazatlán

MAZATLÁN._ Cientos de personas se quedaron varadas y mojadas en el Centro de Mazatlán y en la Zona Dorada, tras las fuertes lluvias de este jueves.

En las calles Aquiles Serdán, Leandro Valle y Benito Juárez, cientos de personas se quedaron varadas ya que aseguraron que había bajado el paso de camiones urbanos de ambas rutas.

"Sí hay camiones, pero son muy pocos, es comprensible por la fuerte lluvia, pero nos quedamos varados y mojados, miré ya se me mojaron los pies", dijo Ernestina Tirado, empleada de un negocio en el Centro.

Ella esperaba el camión ruta Prados del Sol la tarde de este jueves en el mercado Pino Suárez.

Los choferes de camiones urbanos hacían caso omiso al llamado de las personas de que se acercaran a la banqueta para evitar mojarse el calzado, hasta que un elemento de Tránsito municipal, comisionado en la Calle Benito Juárez, junto al Mercado Pino Suárez, ayudó y les pidió a los camioneros que acercaran sus unidades a la banqueta para que las personas pudieran subir sin meter sus zapatos al agua. Pocos sí obedecieron.

En la esquina de las calles Aquiles Serdán y Leandro Valle, también en el Centro de la ciudad, estaba la misma situación, decenas de personas bajo los techos de una zapatería, una farmacia y un negocio de comida, esperando las ruta Chololos Juárez, Pradera Directo, San Joaquín-Juárez y Flores Magón.

Perla y Virginia, trabajadoras de un negocio en el Centro, se quitaron sus zapatos y descalzas cruzaron la calle Aquiles Serdán hacia el mercado.

Y en la otra zona de la ciudad, en la Zona Dorada, decenas de trabajadores también se quedaron, por momentos, esperando el paso de los camiones urbanos.

"Ya tengo media hora o 40 minutos y el camión no pasa, pasó uno pero iba muy lleno y por el medio de la calle, y no se paró", dijo Trinidad Pérez, quien tuvo que quitarse sus botas para evitar que se le mojaran por completo.