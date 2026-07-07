Mazatlán
|
Servicios

Se quedarán sin servicio de agua fraccionamientos cercanos a Puente Acaya

La paramunicipal adelantó que cerrará válvulas por obras del puente a desnivel de la salida norte
Leticia López |
07/07/2026 15:28
07/07/2026 15:28

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapam) de Mazatlán hizo el llamado a los habitantes del Infonavit Alarcón, los fraccionamientos de La Joya, de Puesta del Sol, Arboledas III y la colonia Hogar del Pescador, donde se quedarán sin agua, indicó en un comunicado.

La paramunicipal adelantó que cerrará válvulas por obras del puente a desnivel de la salida norte.

$!Se quedarán sin servicio de agua fraccionamientos cercanos a Puente Acaya

De estos sectores la junta exhortó que se tomen las precauciones necesarias recolectando agua para lo más indispensable y hacer un uso racionado durante el periodo de suspensión.

El corte del servicio será realizado a partir de este miércoles 8 de julio y que a más tardar las 15:00 podría estarse restableciendo el servicio en las tuberías de los cinco asentamientos aledaños que resulten afectados. Estimando que sea normalizado el abasto del agua en las siguientes horas del día.

#Servicio de agua
#Jumapam
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube