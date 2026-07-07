$!Se quedarán sin servicio de agua fraccionamientos de cercanos al Puente Acaya

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapam) de Mazatlán hizo el llamado a los habitantes del Infonavit Alarcón, los fraccionamientos de La Joya, de Puesta del Sol, Arboledas III y la colonia Hogar del Pescador, donde se quedarán sin agua, indicó en un comunicado.
La paramunicipal adelantó que cerrará válvulas por obras del puente a desnivel de la salida norte.
De estos sectores la junta exhortó que se tomen las precauciones necesarias recolectando agua para lo más indispensable y hacer un uso racionado durante el periodo de suspensión.
El corte del servicio será realizado a partir de este miércoles 8 de julio y que a más tardar las 15:00 podría estarse restableciendo el servicio en las tuberías de los cinco asentamientos aledaños que resulten afectados. Estimando que sea normalizado el abasto del agua en las siguientes horas del día.