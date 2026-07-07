$!Se quedarán sin servicio de agua fraccionamientos de cercanos al Puente Acaya

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapam) de Mazatlán hizo el llamado a los habitantes del Infonavit Alarcón, los fraccionamientos de La Joya, de Puesta del Sol, Arboledas III y la colonia Hogar del Pescador, donde se quedarán sin agua, indicó en un comunicado.

La paramunicipal adelantó que cerrará válvulas por obras del puente a desnivel de la salida norte.