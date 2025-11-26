Se quejan vecinas de malos olores en aguas residuales en el Arroyo Jabalines

Vecinas se quejaron de los malos olores que despiden las aguas residuales del Arroyo Jabalines en el tramo entre la Colonia Villa Satélite y el Fraccionamiento Jacarandas.

Durante una supervisión de la obra de rehabilitación de la red de drenaje y pavimentación de la Calle Einstein, en la colonia en mención, algunas vecinas le manifestaron a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez su inconformidad por los malos olores que desprenden las aguas del arroyo en mención, por lo que la Alcaldesa les manifestó que se atenderá esa situación.

“Claro que sí seguimos en todas las colonias de Mazatlán, no solamente en estas, atendiendo todo lo que la gente nos pide, hay situaciones distintas, aquí está el ingeniero Jorge González donde Jumapam atiende diferentes peticiones de la gente, hay la línea 073 que es solamente para Jumapam, para reportes de fugas de agua, reportes que la gente necesita desazolves”, añadió Palacios Domínguez.

“Todo lo que tiene que ver con Jumapam pueden marcar al 073, siempre estaremos pendientes, hay algunas obras que son más sencillas que otras y ahorita estamos atendiendo las más complejas, las obras que son más necesarias, las que la gente nos ha estado pidiendo y que van a beneficiar, en este caso en la calle Einstein se van a beneficiar alrededor de 400 personas directamente por la reposición de esta tubería de drenaje”.

El gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge González Naranjo, manifestó que el agua que está cayendo al arroyo en mención es posiblemente de una filtración que se combina con otras filtraciones que hay en la calle:

“Es curioso (que el agua tenta color verde), probablemente haya algún domicilio que haya lavado algo, son las inspecciones que hacemos todos los días (en busca de detectar derrames) en los negocios, ahorita no tenemos conocimiento que exista alguna filtración, puede ser un tema (de filtración de un pozo de visita), pero realmente ahorita estamos controlados con los derrames, están los servicios y seguimos con las inspecciones”, añadió González Naranjo.

”Seguimos invitando a los usuarios, sobre todo a los dueños de talleres, de comercios, de restaurantes que tengan más cuidado con su limpieza en los registros que es lo que generalmente ocasiona los derrames (de aguas residuales) ya que estamos invirtiendo bastantes millones de pesos que se ha enfocado el Gobierno Municipal a través de las obras que se hacen, por instrucción de la Presidenta, para solventar esto”.

Recalcó que la infraestructura, por más nueva que sea también tiene que ver con el uso que se le está dando.

“Entonces hay que reportar este tipo de cosas para nosotros poder actuar”, reiteró cerca del lugar donde efectivamente se ve agua de color verde, estancada, en el arroyo.

Expresó que siempre hay alternativas para atender este tipo de situaciones, pero se ven en conjunto, se tiene que hacer el trabajo con varias dependencias cada una en el ámbito de su competencia y lo que a la Jumapam le toca es operar la red de drenaje y de agua potable.

“Y ya nos coordinaríamos con las instancias correspondientes para la solución integral... estamos trabajando en el cárcamo precisamente para hacerlo más eficiente, estamos trabajando en un mantenimeinto en las calles, estamos trabajando en la campaña de concientización, la que hacemos cada sábado como parte de la estrategia que tiene nuestra Presidenta no nada más es ur a hacer la campaña de saneamiento,es hacer conciencia”, continuó.

“Entonces vamos casa por casa, vamos tocando, a cada comercio les llevamos la asesoría y posteriormente si ya son reincidentes pues ya vemos la sanción que aplica”.

La Presidenta Municipal dijo que la situación del Arroyo Jabalines no es un problema nuevo sino que ya tiene décadas de rezagos, de que no se ponía atención en el mantenimiento al mismo.

“Entonces en este Gobierno hemos estado tomando cartas en el asunto, hemos estado atendiéndolo, como bien lo decía el ingeniero Jorge González, estamos ahorita invirtiendo en un proyecto que es tripartita en el Cárcamo Jabalíes que tiene un costo de 22 millones de pesos, estamos invirtiendo en todo lo que es la reposición y mantenimiento de diversas calles y redes sanitarias de nuestra ciudad”, subrayó Palacios Domínguez.

“Y la instrucción que siempre les ha dado a los compañeros de Jumapam, de Obras Públicas es que todas las peticiones ciudadanas sean atendidas de manera inmediata, algunas peticiones son más sencillas que otras, las que requieren más obra se analizan, se estudian y ya se proponen los paquetes de obras para que se realicen”.